Поможет витамин K: как снизить риск развития атеросклероза

Уменьшить вероятность появления недуга помогут овощи, сыр и некоторые другие продукты

Ученые из Университета Эдит Коуэн рассказали, как уменьшить вероятность развития атеросклероза. Результаты исследования американских специалистов опубликовал портал Journal of the American Heart Association.

Специалисты пришли к выводу, что у тех людей, которые чаще поглощают витамин К, риск появления данного недуга снижается на 34%.

В исследовании приняли участие более 50 тысяч человек. Ученые наблюдали за ними в течение 23 лет, передает МИР24

По словам экспертов, есть две разновидности витамина К: К1 и К2. Первый можно найти в овощах и растительном масле, второй – в мясе, сыре, яйцах и других продуктах.

У людей, чаще употребляющих витамин К1, вероятность развития атеросклероза снижалась на 21%. У любителей продуктов, содержащих К2 – на 14%. 

Ранее диетолог рассказала, какой продукт поможет худеть во время сна. 

Источник: Journal of the American Heart Association ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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