В Москве объявлен конкурс на лучшее фото для карты "Тройка"

В Москве объявлен конкурс на лучшее фото для карты "Тройка"
Фото: АГН Москва
На снимке должна быть представлена одна из новых районных достопримечательностей

В Москве стартовал конкурс на лучшую фотографию одного из 12 общественных пространств, созданных в столице благодаря программе "Мой район". Снимок-победитель будет красоваться на транспортной карте "Тройка", а ее автор получит ценный приз.

Участвовать в конкурсе может любой россиянин старше 18 лет. Он должен прислать фотографии новых московских достопримечательностей в период с 11 по 23 августа. Затем на портале "Активный гражданин" с 30 августа по 20 сентября будет открыто голосование. Фото, набравшее больше всего голосов, разместят на карте "Тройка" лимитированного выпуска, а автору вручат сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.

Полные правила конкурса указаны на странице проекта.

Организаторы конкурса "Карта “Тройка”: новые достопримечательности Москвы" отмечают, что перечень объектов для фотографирования составлен не случайно. Все они были созданы или реконструированы в рамках программы "Мой район", целью которой является формирование комфортной среды для жизни, отдыха и работы в каждом уголке столицы.

Аналогичный конкурс в Москве уже проводился в 2020 году. Тогда поступило более 350 фотографий, 55 из которых отвечали всем условиям и были представлены для голосования. Больше всего москвичам понравился снимок Ходынского поля с высоты птичьего полета.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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