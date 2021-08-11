В конце лета нужно обратить внимание на четыре важные процедуры

В августе садоводы должны уделить время уходу за виноградом. Если пропустить хоть какие-то действия, это приведет к ухудшению качества будущего урожая. Расскажем, к каким важным процедурам нужно прибегнуть, чтобы вырастить вкусные плоды.

1. Полив

Важно регулярно поливать растение. При этом необходимо соблюдать меру, чтобы не допустить чрезмерной влажности почвы. Из-за слишком обильного полива ягоды растрескаются, а сама культура будет подвержена грибковым заболеваниям.

Браться за лейку желательно в сухую и теплую погоду. Опытные садоводы советуют поливать только молодую лозу, а также кусты поздних сроков созревания. Те сорта, ягоды которых будут собирать в ближайшее время, лучше не трогать.

2. Подкормка

В первой половине августа стоит использовать подкормку на основе калия и фосфора. Удобрения нужно вносить под корень взрослых растений. Как приготовить: 60 граммов суперфосфата смешать с 30 граммами сернокислого калия и 10 литрами воды.

О других вариантах подкормки – в материале от "Утро.ру".

3. Обработка против болезней

Обрабатывать виноград против болезней нужно только в случае реальной угрозы его заражения. Что нужно сделать: разведите специальный раствор на основе пищевой соды. Для этого смешайте 80 граммов продукта с двумя граммами йодистого калия. Разведите в ведре воды и произведите опрыскивание.

4. Обрезка лозы

В середине или в конце месяца нужно заняться обрезкой виноградной лозы. Избавьтесь от молодых побегов – шести-семи листьев, и укоротите стебли примерно на 30 сантиметров.