Важны полив и обрезка: как ухаживать за виноградом в августе

Важны полив и обрезка: как ухаживать за виноградом в августе
Фото: imagebroker/Michael Weber/www.globallookpress.com
продолжениеПосадка земляники в августе: как добиться хорошего урожая
В конце лета нужно обратить внимание на четыре важные процедуры

В августе садоводы должны уделить время уходу за виноградом. Если пропустить хоть какие-то действия, это приведет к ухудшению качества будущего урожая. Расскажем, к каким важным процедурам нужно прибегнуть, чтобы вырастить вкусные плоды.

1. Полив

Важно регулярно поливать растение. При этом необходимо соблюдать меру, чтобы не допустить чрезмерной влажности почвы. Из-за слишком обильного полива ягоды растрескаются, а сама культура будет подвержена грибковым заболеваниям.

Браться за лейку желательно в сухую и теплую погоду. Опытные садоводы советуют поливать только молодую лозу, а также кусты поздних сроков созревания. Те сорта, ягоды которых будут собирать в ближайшее время, лучше не трогать.

2. Подкормка

В первой половине августа стоит использовать подкормку на основе калия и фосфора. Удобрения нужно вносить под корень взрослых растений. Как приготовить: 60 граммов суперфосфата смешать с 30 граммами сернокислого калия и 10 литрами воды.

О других вариантах подкормки – в материале от "Утро.ру".

3. Обработка против болезней

Обрабатывать виноград против болезней нужно только в случае реальной угрозы его заражения. Что нужно сделать: разведите специальный раствор на основе пищевой соды. Для этого смешайте 80 граммов продукта с двумя граммами йодистого калия. Разведите в ведре воды и произведите опрыскивание.

4. Обрезка лозы

В середине или в конце месяца нужно заняться обрезкой виноградной лозы. Избавьтесь от молодых побегов – шести-семи листьев, и укоротите стебли примерно на 30 сантиметров. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Лукашенко во время пресс-конференции рассмешил зал обращением к американской журналистке

Репортеру авторитетного западного издания указали на место его страны в мире

На российском канале одернули защищавшего "новорожденную" Украину поляка

Европейский эксперт попытался объяснить, почему представителям киевского режима позволяют делать заявления от всего мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей