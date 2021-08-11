Оставить заявку можно тремя способами

Полмиллиона москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании, которое пройдет в период с 17 по 19 сентября. Регистрация продлится до 23:59 13 сентября.

На официальном сайте мэра Москвы написано, что поучаствовать в голосовании могут граждане России, достигшие совершеннолетнего возраста и зарегистрированные в столице. Кроме того, необходимо также иметь полную учетную запись на портале mos.ru.

Для того, чтобы оставить заявку, нужно пройти авторизацию в личном кабинете и перейти по соответствующей ссылке. Есть еще два варианта, как стать участником онлайн-голосования: первый – через приложение "Моя Москва", второй – через сайт "Госуслуг Москвы".

Заявления, поданные гражданами, направляются в Центральную избирательную комиссию России. После проверки заявок будет вынесен вердикт – кто из россиян войдет в список электронных избирателей.

Человек, прошедший отбор, получит уведомление в личном кабинете на mos.ru. Также письмо будет продублировано на электронной почте. В случае отказа в регистрации выяснить причину можно через уведомления. Повторно подать заявление разрешается до 23:59 13 сентября.

За пару дней до того, как будет дан старт голосованию, подавшие заявление граждане получат итоговое уведомление о том, что они включены в список электронных избирателей. Оповещение появится в личном кабинете, на электронной почте и в СМС-сообщениях.

Во время онлайн-голосования с 17 по 19 сентября жители Москвы смогут выбрать депутатов Госдумы.