Москвичей предупредили о сильном дожде в четверг

День обещает побить рекорд по осадкам

В четверг, 12 августа, Москва окажется во власти непогоды. По словам синоптиков, в столице выпадет до 30 миллиметров осадков. Это превышает треть месячной нормы.

Как сообщает портал "Метеоновости", этот день станет самым дождливым в 21 веке.

Примечательно, что рекорд по влажности был побит в 1980 году. Тогда в районе ВДНХ выпало чуть больше 38 миллиметров осадков.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напомнило, что вся текущая неделя заставит жителей столицы и области брать с собой зонт.



