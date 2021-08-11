Москвичей предупредили о сильном дожде в четверг

День обещает побить рекорд по осадкам

В четверг, 12 августа, Москва окажется во власти непогоды. По словам синоптиков, в столице выпадет до 30 миллиметров осадков. Это превышает треть месячной нормы.

Как сообщает портал "Метеоновости", этот день станет самым дождливым в 21 веке.

Примечательно, что рекорд по влажности был побит в 1980 году. Тогда в районе ВДНХ выпало чуть больше 38 миллиметров осадков.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напомнило, что вся текущая неделя заставит жителей столицы и области брать с собой зонт. 


Источник: Портал "Метеоновости" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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