Москвичей предупредили о сильном дожде в четверг

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В четверг, 12 августа, Москва окажется во власти непогоды. По словам синоптиков, в столице выпадет до 30 миллиметров осадков. Это превышает треть месячной нормы.
Как сообщает портал "Метеоновости", этот день станет самым дождливым в 21 веке.
Примечательно, что рекорд по влажности был побит в 1980 году. Тогда в районе ВДНХ выпало чуть больше 38 миллиметров осадков.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напомнило, что вся текущая неделя заставит жителей столицы и области брать с собой зонт.
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