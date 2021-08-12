Ученые предупреждают о необратимых климатических изменениях на нашей планете

Всем ныне живущим сильно не повезло. Насколько сильно, станет понятно уже в самое ближайшее время. Казалось бы, стоит только радоваться тому, что большинство из нас живет в сытое, спокойное и интересное время, свободное от крупных войн и масштабных потрясений. Чего еще надо – можно вкусно питаться, путешествовать по всему миру, рассекать на крутых мощных "тачках", или просто перемещаться на хорошем современном авто. Казалось бы, вот они плоды цивилизации, и апогей эпохи потребления. Чем не жизнь, и завтра явно должно быть лучше, чем вчера. Увы, это определенно не так!

Сегодня есть все основания считать, что весь этот чудный мир доживает свои последние годы (или даже месяцы), за которыми… мрак. О том, что что-то пошло не так, многие стали задумываться сразу после того как наш чудный мир накрыло нечто страшное, или скорее странное, под названием пандемия COVID-19. С ее приходом стало понятно, как просто можно лишиться радостей жизни, которые за несколько последних десятилетий уже начали казаться неотъемлемыми. Как вода сквозь пальцы начали утекать возможности свободно перемещаться по миру, встречаться, общаться, учиться, развлекаться, а то и просто выходить на улицу. Когда все это снова вернется к нам, и вернется ли вообще – неизвестно. Не удивительно, что на этом фоне депрессия стала одним из самых распространенных в мире недугов, многократно превосходящих по своему охвату главного виновника всего этого "торжества" – COVID-19. Однако, судя по всему, это всего лишь присказка, тогда как сказка еще впереди. Впрочем, вот уже и она…

"Похоронный набат"

Громом среди ясного неба, хотя и вполне ожидаемым, стал опубликованный на этой неделе доклад Климатической группы ООН (IPCC), посвященный глобальному потеплению. Тема, на первый взгляд, избитая, даже невзирая на пристальное внимание к ней во всем мире. Если бы только не одно "но". Ученых, занимающихся вопросами климатических изменений, ведущих к мировой катастрофе, в глобальном научном сообществе всегда воспринимали с настороженностью. Прежде всего потому, что до последнего времени им не удавалось четко увязать происходящие климатические изменения с деятельностью человека (антропогенный фактор). При том, что идея глобального потепления активно присутствовала в мировой политике и влияла на происходящее в мире, прямых доказательств причастности к этому человека не существовало. До появления доклада IPCC.

"Совершенно очевидно, что влияние человека нагрело атмосферу, океан и сушу",

– говорят авторы документа объемом почти в 4 тысячи печатных страниц.

Буквально сразу на доклад отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Отчет должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива прежде, чем они уничтожат нашу планету" (интересно, как ему удалось так быстро прочитать 4 тысячи страниц текста?).

В докладе говорится о том, что средняя температура Земли продолжит расти, при том, что самые жесткие сокращения выбросов CO₂, уже поставившие на уши половину мировой экономики, не гарантируют достижения целей Парижского соглашения по климату. Напомним, что основная его цель– к 2100 году не допустить повышения глобальной среднегодовой температуры на планете более чем на 2°С от доиндустриального уровня. Более того, необходимо приложить усилия, для удержания потепления в пределах 1,5°С.

Шансы на это оцениваются в 50%, но только при условии, что в период с 2020 года и до конца века в атмосферу будет выброшено не более 500 млрд тонн CO₂ — основного парникового газа. Однако, как говорится в докладе, уже сейчас выбросы составляют порядка 40 млрд тонн в год, из чего следует, что при таких темпах порог будет превышен уже через десятилетие.





В докладе IPCC упомянуты пять температурных сценариев, и все они приводят к тому, что отметка в 1,5°C будет пройдена к 2040 году. Все они указывают на то, что при текущей политике разных стран будут реализованы катастрофические сценарии, которые предусматривают потепление на 2,7°C и даже 5,7°C к 2100 году. В качестве "отягчающего" фактора рассматривается рост выброса парникового метана из тающей вечной мерзлоты. Глобальные последствия изменения климата: экстремально высокие температуры в некоторых регионах мира, потеря арктических льдов, исчезновение лесов, и рост уровня мирового океана.

Главный же вывод, к которому, по мнению генсека ООН приходят авторы доклада – все эти катастрофические безобразия зависят-таки от деятельности человека, продолжающего сжигать углеводородное топливо, использовать автомобили на ДВС, самолеты и прочую подобную технику. Отдельной строкой идет сельское хозяйство, выбрасывающее в атмосферу миллионы тонн метана в процессе разведения скота, что вносит свой вклад в общую "парниковую копилку". Единственным способом спасти планету от гибели, пол мнению ученых, является полное обнуление парниковых выбросов в самое ближайшее время.

Назад, в пещеры?

Надо признать, что ознакомиться в кратчайшее время с 4-тысячестраничным документом невозможно, что заставляет принимать заявления его авторов исключительно на веру. Или не принимать их, что предпочли также сделать многие другие ученые. У них по-прежнему остаются вопросы и они по-прежнему напоминают о существовании климатических циклов, эпохах потепления и ледниковых периодах, переживаемых ранее нашей планетой.

Однако, судя по настрою ООН и лидеров большинства развитых стран, позиция IPCC принята за базовую истину. Из этого следует, что ведущие государства мира пойдут на беспрецедентные ограничения, которые затронут не только бизнесы, но и всех без исключения людей.

Появление доклада странным образом совпало с глобальным климатическим саммитом, который состоится в конце этого года в Глазго. Ожидается, что именно там будут приняты решения, от которых могут зашевелиться волосы на головах даже тех, у кого их нет. Уровень паники, нагнетаемой всей этой климатической историей, похоже, уже превзошел панику, порожденную пандемией COVID-19. Еще бы – на кону стоит будущее всей нашей планеты! Известно, что паническое состояние – худшее условие для принятия каких-либо важных решений. Но при том, что паника продолжает стремительно нагнетаться, решения, очевидно, будут соответствующие.

Итак, чего нам наверняка стоит ожидать в ближайшем будущем? Поскольку под прицелом оказывается углеводородная экономика, лежащая в основе глобального экономического уклада со второй половины XIX века, основной удар придется по ней. Прицепом наверняка пойдет сельское хозяйство с его животноводством. Если уже сегодня ведущие страны мира намерены отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания к 2030-2035 гг., то скорее всего, эти даты будут сильно смещены влево.





Наивно думать, что кто-то будет ждать появления безуглеродных альтернатив нынешним двигателям, на разработку которых потребуются многие годы. Судя по накалу паники, будет решено "резать" потребление, невзирая на экономические последствия. Это означает, что ДВС и авиационные двигатели попадут под такие налоги, что от использования ими проще будет отказаться. Позволить личное авто смогут себе лишь единицы. То же самое касается и авиаперелетов.

Последствия таких действий очевидны – возможность людей перемещаться будет сведена до минимума (а зачем им куда-то ездить?), это приведет к отмиранию целых отраслей экономики, таких как туризм, пассажирские перевозки, а также значительной части промышленности. Полный крах ждет сельское хозяйство в его нынешнем виде.

Понятно, что подобные действия приведут к высвобождению огромного количества озлобленных людей. Это вряд ли станет проблемой. Во многих странах уже не первый год ведутся разговоры о безусловном базовом доходе – денежных выплатах гражданам, осуществляемым просто так, без какого-либо трудового возмещения. Миллионы оказавшихся не у дел людей получат некий пай, или пособие, позволяющее поддерживать некий минимум потребления. Возможность работать и что-то зарабатывать, скорее всего, станет привилегией, средний и малый бизнесы прекратят свое существование за несколько ближайших лет. Уже сегодня мировая экономика способна обеспечивать минимальные потребности населения планеты, не привлекая его к производительному труду.

Хуже всего придется странам, чья экономика завязана на экспорт углеводородов, к числу которых относится и Россия. Уже сейчас, в соответствии с последними европейскими инициативами, российский энергетический экспорт попадает под целый ряд новых "климатических" налогов.

А если нам это не понравится?

Ну, во-первых, как кому-то может не понравится борьба за спасение планеты от всеобщей катастрофы? А во-вторых, если недовольства все-таки возникнут (а они возникнут), государства не станут медлить с применением силы. Нынешняя пандемия, по сути, стала своеобразным тестом властей на возможность подавления любых проявлений недовольства населения, благо оно продиктовано исключительно благой целью. Сегодня – это забота о здоровье граждан, а завтра – о судьбе всей Земли. Вы же не будете протестовать против спасения Земли? Все необходимые для этого инструменты уже приготовлены и испытаны, начиная от всевозможных QR-кодов, до тотальной слежки и силового принуждения. Шутки закончились – планета в опасности. Фантастические сценарии стремительно становятся реальностью.

Немного конспирологии

А как же без нее… Что бы не происходило в мире, будь то война, или всемирный потоп, для каждого, желающего разобраться в причинах, древнеримская мудрость звучит одинаково: ищи кому это выгодно…

Что мы наблюдаем сегодня? Помимо реальных климатических изменений (они действительно есть), мы можем увидеть и глобальные изменения, назревшие в самом ходе развития человеческой цивилизации. Прежний экономический уклад, сформированный в середине позапрошлого века, базировавшийся на использовании энергии сжигаемого топлива, постепенно себя изживает, и это бесспорный факт. Вместе с ним происходит и кризис общественной формации, построенной на безудержном потреблении.

На смену всему этому идет новый уклад, особенности которого еще до конца не прорисованы, но контуры его уже вполне просматриваются. К их числу относится цифровизация всего и вся, рост виртуальной составляющей человеческой жизни, которая должна будет заменить уходящие источники эмоций в виде прямого общения (возможно даже семейного), путешествий, передвижения. С другой стороны – это замена значительной части материальных составляющих прежней жизни, включая еду. Уже набирает силу индустрия искусственного питания, биологических добавок и прочих подобных товаров. Очевидно, что все, кто так или иначе причастен ко всему этому, являются бенефициаром грядущих изменений.

А как же глобальное потепление и судьба планеты, спросите вы? Да кто же знает. Скорее всего, запущенные природные процессы необратимы, а главное, они все-таки вряд ли завязаны на действия человека, что бы об этом не говорили ученые из IPCC. Приведет ли это когда-то к глобальной катастрофе? Это никому не известно, но известно, что наша планета выбиралась и из более серьезных передряг.