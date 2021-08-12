Спортсменка напомнила критикующим о свободе мысли

Украинскую спортсменку Ярославу Магучих, которая завоевала бронзу в прыжках в высоту, затравили на родине из-за фото с россиянкойМарией Ласицкене, забравшей золото. Легкоатлетка не стала терпеть нападки соотечественников и высказала свою позицию.

Магучих пояснила, что в выложенном в Сети фото не было никакого политического подтекста. Спортсменка пояснила, что по традиции все друг друга поздравили первым делом после завершения соревнования, передает RT. Украинка напомнила, что в стране никто не отменял свободу мысли. Она выразила благодарность тем, кто оказался на ее стороне, а также критикующим ее людей, отметив, что нападки делают ее сильнее. Также спортсменка считает, что "войны между Украиной и Россией нет", но к "украинским воинам" она относится с почтением.

Также легкоатлетка намерена уже сейчас приступить к тренировкам, чтобы отправится в Париж в 2024 году на следующую Олимпиаду.

Напомним, на кадре, вызвавшем возмущение незалежных, россиянка и украинка обнимаются и выглядят счастливыми. После скандала российский телеведущий Владимир Соловьев пригласил Магучих переехать в нашу страну, если на родине из-за критики станет совсем невыносимо.