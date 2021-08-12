"Войны между Украиной и Россией нет": Магучих высказалась о травле из-за фото с Ласицкене

"Войны между Украиной и Россией нет": Магучих высказалась о травле из-за фото с Ласицкене
Фото: Li Yibo/ XinHua /www.globallookpress.com
Спортсменка напомнила критикующим о свободе мысли

Украинскую спортсменку Ярославу Магучих, которая завоевала бронзу в прыжках в высоту, затравили на родине из-за фото с россиянкойМарией Ласицкене, забравшей золото. Легкоатлетка не стала терпеть нападки соотечественников и высказала свою позицию.

Магучих пояснила, что в выложенном в Сети фото не было никакого политического подтекста. Спортсменка пояснила, что по традиции все друг друга поздравили первым делом после завершения соревнования, передает RT. Украинка напомнила, что в стране никто не отменял свободу мысли. Она выразила благодарность тем, кто оказался на ее стороне, а также критикующим ее людей, отметив, что нападки делают ее сильнее. Также спортсменка считает, что "войны между Украиной и Россией нет", но к "украинским воинам" она относится с почтением. 

Также легкоатлетка намерена уже сейчас приступить к тренировкам, чтобы отправится в Париж в 2024 году на следующую Олимпиаду. 

Напомним, на кадре, вызвавшем возмущение незалежных, россиянка и украинка обнимаются и выглядят счастливыми. После скандала российский телеведущий Владимир Соловьев пригласил Магучих переехать в нашу страну, если на родине из-за критики станет совсем невыносимо. 

Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

крым наш
Пожаловаться Ответить
Кто такой соловьёв,чтобы приглашать в страну?
1
новости партнеров

Американский сенатор пытается помешать запуску "Северного потока-2"

Вопрос с новыми санкциями остается открытым до возвращения с каникул законодателей

Будет больно: в России предостерегли Запад от участия в "Крымской платформе"

Эти государства рискуют попасть в список недружественных РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей