Москва вошла в тройку мегаполисов мира с лучшей транспортной системой

Москва вошла в тройку мегаполисов мира с лучшей транспортной системой
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Международные эксперты отметили существенные изменения, которые произошли в столице за последние три года

Москва вошла в тройку лучших мегаполисов мира в рейтинге транспортных систем. Исследование проводила консалтинговая компания McKinsey. Сейчас российскую столицу по данному показателю обгоняют только Сингапур и Пекин, хотя еще в 2018 г. Москва занимала шестую строчку рейтинга.

Эксперты анализировали развитие транспортных систем в городах с населением 5 млн человек и количеством автомобилей не менее 150 на 1 тысячу жителей. Таким образом, в рейтинг попало 25 городов. При распределении мест учитывались физическая доступность разного вида транспорта населению, финансовая доступность, удобство использования личного и общественного транспорта, безопасность и другие критерии.

Занять столь высокое место Москве позволило расширение сети метро, увеличение выделенных полос для общественного транспорта, расширение парка проката автомобилей, а также велосипедов и электросамокатов. Эксперты McKinsey отметили, что благодаря строительству Московских центральных диаметров (МЦД) жители стали существенно меньше тратить времени на дорогу, передает РБК.

Впрочем, нашли эксперты и повод для критики. В частности, по их мнению, в Москве разрешен слишком высокий скоростной режим, причем за превышение скорости до 20 км/ч водителей никак не наказывают. 

Ранее Москва вошла в ТОП-3 рейтинга мегаполисов мира по уровню привлекательности для жителей по версии Boston Consulting Group (BCG). Столица России получила высший балл по комфортности среды. 

Источник: РБК
Николай ВИКТОРОВ

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