Собянин рассказал о создании качественной городской среды в ЮЗАО

Собянин рассказал о создании качественной городской среды в ЮЗАО
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Сергей Ведяшкин
После благоустройства юго-запад Москвы станет еще более зеленым, уютным и комфортным

Москва – это не только деловой мегаполис, но и город, в котором приятно гулять. Это подтверждают как местные жители, так и многочисленные туристы. При чем за последние 10 лет ухоженными и комфортными стали все районы столицы. О том, какие работы по благоустройству сейчас ведутся в ЮЗАО, рассказал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

В Ясенево преобразился целый микро­район, расположенный между Новоясеневским проспектом, Вильнюсской и Голу­бин­­ской улицами. Во дворах обновили детские и спортивные площадки. На улицах высадили 17,5 тыс. кустарников. Вдоль пешеходных дорожек установили новые лавочки и фонари.

В Теплом Стане в рамках программы "Мой район" в этом году благоустроили 1-3 микрорайоны. Вдоль отремонтированных дорожек разбили новые газоны, установили светиль­ники и скамейки, обустроили зоны отдыха и спортивную площадку с тренажерами.

В Академическом районе современная спортивная площадка открылась около Дома аспиранта и стажера МГУ. Рядом на улице Швер­ника также появилась уютная зона отдыха с тенистыми деревьями.

В Зюзине сквер на пересечении улиц Азовская и Болотниковская стал намного удобнее для прогулок. Зоны отдыха в районе появятся также вдоль Черноморского бульвара. Там же установят фонтан в виде шхуны.

В Обручевском районе устроят новые пешеходные маршруты между Ленинским проспектом, улицами Новаторов и Обру­чева. Там обновят покрытие, поставят лавочки, организуют детские и спортивные площадки с зоной воркаут.

Жители Гагаринского района уже радуются обновленной большой зеленой территории вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной.

В Коньково работы по благоустройству территории между Севастопольским проспектом, улицами Островитянова, Проф­со­юз­ной и Миклухо-Маклая еще ведутся. Скоро здесь появятся новые дорожки для пешеходов, детские площадки, зоны отдыха, цветочные клумбы. Также на улице Введенского откроется новая спортивная площадка с современными тренажерами и теннисными столами.

В Северном Бутове установят новые арт-объекты, оборудуют детские площадки. На бульваре Дмитрия Донского появится сухой фонтан.

В Южном Бутове благоустроят зеленую зону, реконструируют детские и спортивные площадки, обустроят прогулочные дорожки.

В Щербинке появится новый комфортный маршрут для пеших прогулок между улицами Венёвской, Скобелевской, Поляны и бульваром Адмирала Ушакова.

Большую часть работ по благоустройству планируется завершить уже в августе-сентябре. Так что жители ЮЗАО смогут комфортно гулять и отдыхать рядом с домом уже нынешней осенью.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о благоустройстве столичных районов за пределами Третьего транспортного кольца. 

Источник: Сайт Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ

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