Затопленной дождями "Тавриде" грозят очередные ливни

Затопленной дождями "Тавриде" грозят очередные ливни
Кадр youtube.com
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Спасательные службы предупредили жителей об угрозе нового наводнения

Сильные дожди ожидаются в Крыму в ближайшие дни. Об этом заявили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, сообщив о том, что на участок между Керчью и Феодосией, затопленный ливнями, снова надвигаются осадки.

Накануне стало известно, что часть "Тавриды" затопило – под водой оказался отрезок в Ленинском районе полуострова. В республике объявили штормовое предупреждение, ожидается ветряной шквал со скоростью до 25 метров в секунду, а также сильные дожди. На 54-м километре дорожной трассы движение временно ограничили из-за подтопления. Туда надвигается очередные дожди.

Из-за сильного ливня пострадали свыше двадцати домов и 80 придомовых территорий. Местных жителей эвакуируют.

Позднее же в МЧС заявили, что наиболее опасный период остается еще впереди. Руководитель республиканского главка МЧС Аркадий Ожигин отметил, что погодные условия все еще продолжают ухудшаться – наиболее опасная обстановка царит на востоке Крыма.

Сильнейшая непогода обрушится 13 и 14 августа в восточной части полуострова. Ожидаются сильнейшие осадки, крайне высока опасность возникновения ЧС, о чем сообщил Ожигин.

Кадр youtube.com

В Керчи местная администрация занимается оперативной подготовкой к прогнозируемой стихии: в городе ведется оповещение жителей о погодных условиях, обозначены места сбора для возможности эвакуации на случай подтопления. Городские власти уже подготовили транспорт для того, чтобы вывести горожан из зон чрезвычайной ситуации, планируется привлечение плавательных средств и военной техники, передает "Крыминформ".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость294200
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Гость290164
Кара Гос-ня. никак не иначе
Дураки, умом не блещут!!!
Гость290164
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Кара Гос-ня. никак не иначе
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