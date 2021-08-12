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Несмотря на то, что лето подходит к концу, у огородников еще есть время собрать последний урожай. Чтобы продлить плодоношение и получить вкусные и сочные томаты, нужно их удобрять.
В этот период растению очень нужен калий, который улучшает качество овощей. Сделать эффективное удобрение можно с помощью яичной скорлупы. Подобная подкормка, в принципе полезна в огороде, но помидоры особенно хорошо на нее реагирует. Однако есть нюанс – готовить настой нужно заранее.
Нужно взять большую банку, например, трехлитровую. На дно уложить слой яичной скорлупы высотой в 10 см. Залить все водой и закрыть банки. Настой должен готовиться около пяти дней.
За день до внесения удобрения помидоры нужно хорошенько полить. Затем одну банку настоя нужно развести в 10 литрах воды. На один куст стоит вылить до пяти литров. Повторять подобную процедуру чаще одного раза в семь дней нельзя. После полива оставшуюся скорлупу можно разложить под кусты.
Ранее "Утро.ру" рассказало о семи обязательных процедурах по уходу за томатами в августе.
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