"Единая Россия" предложила учитывать срок службы в армии в трудовом стаже

Законопроект уже внесен в Госдуму

Группа сенаторов и депутатов-единороссов предложила включить период службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Сейчас в трудовой стаж россиян включаются только периоды, когда за человека поступают страховые взносы в Пенсионный фонд, то есть время работы и нахождения на больничном. Но, по мнению Турчака, было бы справедливым отнести к этой категории и период службы в армии.

"Исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию",

– убежден Андрей Турчак.

После внесения изменений в пенсионную систему РФ в 2018 г. право досрочного выхода на пенсию получили мужчины старше 60 лет, имеющие стаж не менее 42 лет, и женщины в возрасте от 55 лет со стажем не менее 37 лет.

Если законопроект будет одобрен Госдумой в осеннюю сессию, нововведение вступит в силу с 1 января 2022 года.