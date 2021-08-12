Путин поздравил россиян с триумфом на Международной олимпиаде по химии

Соревнования проходили в столице Японии онлайн

Президент России Владимир Путин поздравил российскую сборную с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии. Золотые медали завоевали москвичи Андрей Тырин, Георгий Жомин, Тимофей Чаркин и Александр Трофимов из Екатеринбурга.

Путин отметил, что россиянам пришлось много потрудиться, чтобы в итоге продемонстрировать глубокое знание предмета, умение нестандартно мыслить и стремление победить сильных соперников.

"(Вы) подтвердили, что наше образование по праву пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции. Молодцы!"

– похвалил президент, отметив также наставников россиян, которые своим талантом и упорной работы помогли достичь ребятам столь ярких успехов.

Международная олимпиада по химии проходила в Токио в дистанционном формате. За победу боролись представители 79 стран.