Путин поздравил россиян с триумфом на Международной олимпиаде по химии

Путин поздравил россиян с триумфом на Международной олимпиаде по химии
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соревнования проходили в столице Японии онлайн

Президент России Владимир Путин поздравил российскую сборную с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии. Золотые медали завоевали москвичи Андрей Тырин, Георгий Жомин, Тимофей Чаркин и Александр Трофимов из Екатеринбурга.

Путин отметил, что россиянам пришлось много потрудиться, чтобы в итоге продемонстрировать глубокое знание предмета, умение нестандартно мыслить и стремление победить сильных соперников.

"(Вы) подтвердили, что наше образование по праву пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции. Молодцы!"

– похвалил президент, отметив также наставников россиян, которые своим талантом и упорной работы помогли достичь ребятам столь ярких успехов.

Международная олимпиада по химии проходила в Токио в дистанционном формате. За победу боролись представители 79 стран.

Источник: Сайт Кремля
Николай ВИКТОРОВ

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