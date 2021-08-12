На "Запорожце" по России: Мантурово осталось без заводов

На "Запорожце" по России: Мантурово осталось без заводов
Фото: пресс-служба
Автопробег муниципального депутата города Чехов Павла Хлюпина продолжается. Его "Запорожец" движется из Москвы в сторону Верхотурья Свердловской области.

Второй день экстремального путешествия ветеран боевых действий в Афганистане Павел Хлюпин провел в Мантурово Костромской области. Небольшой город с населением чуть более 14 тысяч человек. Некогда бывший  лесозаготовительным центром. Как и обещал, Павел Хлюпин, активно общается с местным населением. Таксист Николай рассказал, что при советский власти в городе было 2 крупных завода и у всего населения была работа. Новые демократы промышленность ликвидировали.

– Раньше были "Биохим" и "Мантурово лес", а теперь нету. Работы в городе практически нет. Все от нас бегут в Кострому и Ярославль. Я вот таксую. На пилорамы идти работать не выгодно – они по деньгам обманывают. Город при демократах погибает. Был бы выбор, я бы выбрал жить в Советском Союзе, - рассказывает Николай.

– И я бы выбрал, – поддерживает собеседника Хлюпин.

Ночевка Чеховского депутата состоялась в обычной придорожной гостинице.

-  Заплатил 1000 рублей, нормально выспался. Утром обнаружил возле машины толпу людей. Все фотографировались, делали селфи. Всем было приятно и радостно от того, что такая машина едет. Желали мне доброго пути. Для завтрака я отъехал в лес. Некоторые думают, что за мной фура едет со специями и разносолами, но нет. Кофе и булочка на лесной обочине. Плиточка газовая, которую я 10 лет назад купил. До сих пор служит. До города Кирова осталось 200 километров. Там меня ждут мои боевые товарищи, погранцы, сопартийцы. Насыщенный день предстоит, - рассказывает Павел Хлюпин.

Фото: пресс-служба

Автопробег на "Запорожце" от Москвы до Урала стартовал в понедельник 9 августа. Павел Хлюпин едет один, без поддержки и партнеров. По пути он намерен встречаться с ветеранами боевых действий, пограничниками, общаться с жителями тех городов, где пролегает маршрут. "Вот едет простой мужик на "Запорожце" по стране, чтобы с людьми пообщаться, их послушать, свое мнение до них донести", – так позиционирует свой автопробег сам Хлюпин.

Перед стартом автопробега чеховский муниципальный депутат пообщался с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым и услышал слова поддержки от Героя России Андрея Богатова. Следим за автопробегом каждый день. Продолжение завтра. О чем говорят в Кирове. 

Отдел информации

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