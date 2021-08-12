Почему каждое 12 августа происходят катастрофы: объяснение нумеролога

Почему каждое 12 августа происходят катастрофы: объяснение нумеролога
Фото: pixabay.com
По словам эксперта, причина заключается в неудачном сочетании чисел

Нумеролог Дарья Томилова объяснила, почему каждое 12 августа в мире происходят страшные события. По мнению специалиста, несчастья случаются неспроста.

Напомним, в четверг, 12.08.21, на Камчатке разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 туристов. Также стало известно о том, что в Греции затонуло судно с 18 пассажирами.

А ровно 21 год назад произошла одна из самых известных трагедий – гибель экипажа подводной лодки "Курск". В 1985 году вся Япония содрогнулась от сообщения о крушении пассажирского самолета. Тогда воздушное судно столкнулось с горой.

Томилова уверена – у происходящего есть объяснение. Цифра восемь, под которой проходит август, указывает на свершение правосудия. Справедливость побеждает беззаконие, тем самым восстанавливая равновесие в мире.

Цифра 12, наоборот, сулит некий хаос, передает 5-tv.ru.

"12 – цифра жертвы и демона, когда идет усвоение уроков за какие-то ситуации", – объяснила Дарья.

Встреча данных чисел становится роковой. Поэтому в этот день люди, которые сделали что-то плохое, обязаны ответить за свои поступки.

Тем, кого несчастье все-таки обошло стороной, стоит проанализировать свои действия и понять, какие ошибки они могли допустить. Ведь трагедии, происходящие 12 августа, говорят о том, что мировой баланс нарушен. 

Ранее "Утро.ру" поделилось приметами, с помощью которых якобы можно привлечь к себе богатство и достаток. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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статистическая ерундистика
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А что тогда восьмидневная война 08.08.08?
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