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Министерство науки и высшего образования РФ отстранило от работы Наталью Починок, которая занимала пост ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Данное постановление пока носит временный характер.
Как сообщает РИА "Новости", до шестого сентября в ВУЗе будут проходить проверки, нацеленные на оценку правомерности деятельности организации.
Руководить университетом временно будет проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров, пишет URA.RU.
Проверка к высшем учебном заведении началась после жалоб студентов на качество обучения и проживания. Тогда выяснилось, что в декларации Починок о доходах имеются недостатки.
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