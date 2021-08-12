В Минобрнауки подтвердили новость об отстранении ректора РГСУ

В ВУЗе проводится проверка

Министерство науки и высшего образования РФ отстранило от работы Наталью Починок, которая занимала пост ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Данное постановление пока носит временный характер.

Как сообщает РИА "Новости", до шестого сентября в ВУЗе будут проходить проверки, нацеленные на оценку правомерности деятельности организации.

Руководить университетом временно будет проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров, пишет URA.RU.

Проверка к высшем учебном заведении началась после жалоб студентов на качество обучения и проживания. Тогда выяснилось, что в декларации Починок о доходах имеются недостатки. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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