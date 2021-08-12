Изделия впитали в себя большое количество грязи

Девушка по имени Лекси постирала подушки впервые за пять лет. Видео она опубликовала на популярной платформе "ТикТок". Результат оказался шокирующим.

Пользовательница Сети рассказала, что подушки в 2016 году купил ее муж. За это время Лекси ни разу не очищала постельные принадлежности.

В какой-то момент тиктокерша решила постирать подушки. Все свои действия она снимала на камеру. Сначала девушка положила изделия в ванну, наполненную горячей водой. Затем иностранка влила туда один колпачок геля для стирки.

Следом Лекси всыпала в воду гранулы кондиционера для одежды. После этого она добавила два колпачка отбеливателя и оставила подушки отмокаться.

В первый раз тиктокерша показала результат через два часа. Можно заметить, что вода слегка окрасилась в серый цвет. Затем девушка взяла в руки камеру через четыре часа – картина стала более неприятной.

После того, как изделия пролежали в ванне целые сутки, они "отдали" всю грязь воде. В результате жидкость приобрела коричневый оттенок.

Когда Лекси спустила воду, на дне ванны осталось большое количество грязи. Увиденное не может не шокировать. Таким наглядным образом интернет-пользовательница объяснила, почему важно регулярно стирать подушки.

Ролик набрал более четырех миллионов лайков и около 50 тысяч комментариев.

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