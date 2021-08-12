Из-за чего погибнет человечество: футуролог назвал вероятные сценарии

Из-за чего погибнет человечество: футуролог назвал вероятные сценарии
Фото: pixabay.com
Эксперт уверен, что, вопреки мнению многих ученых, гибель Земли не вызовет глобальное потепление

Шведский футуролог Карим Джебари рассказал, из-за чего может наступить конец света. Среди наиболее вероятных сценариев – гибель из-за войн или вирусов.

По словам специалиста, сейчас страны активно наращивают ядерный потенциал. В случае войны государства могут начать использовать оружие подобного вида. Из-за этого увеличится риск возникновения так называемой "ядерной зимы". Данный термин обозначает глобальное похолодание, которое будет царить на планете около 20 лет. В результате сельскому хозяйству наступит конец, и человечество окажется без пропитания.

Также гибель населения Земли могут вызвать различные болезни. Джебари считает, что самым опасным вариантом для человечества являются "скрытые" болезни. В их число входит ВИЧ. При данном недуге можно прожить достаточно долго, но при этом представлять угрозу для окружающих, передает портал Yle.

Еще один возможный сценарий – конец света из-за астероида. Стереть человечество с лица Земли могут и инопланетные существа.

Что касается глобального потепления, из-за которого бьют тревогу многие ученые, то футуролог уверен – люди смогут справиться с этой проблемой. Карим добавил – землянам не угрожает искусственный интеллект, поэтому восстания роботов можно не бояться, передает МИР24

Ранее стало известно о том, какое будущее в свое время предсказал Григорий Распутин. Провидец считал, что через много лет обязательно наступит нищета и Третья мировая война. 

Источник: Портал Yle ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость283783
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Третья мировая война уже была-это была "холодная война",которую СССР проиграл и жертв которая принесла(после получения "долгожданной независимости" и "демократии" бывшими республиками СССР)больше,чем любая другая война.Потому если и будет новая мировая война-то четвертая.
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