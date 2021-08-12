Эксперт уверен, что, вопреки мнению многих ученых, гибель Земли не вызовет глобальное потепление

Шведский футуролог Карим Джебари рассказал, из-за чего может наступить конец света. Среди наиболее вероятных сценариев – гибель из-за войн или вирусов.

По словам специалиста, сейчас страны активно наращивают ядерный потенциал. В случае войны государства могут начать использовать оружие подобного вида. Из-за этого увеличится риск возникновения так называемой "ядерной зимы". Данный термин обозначает глобальное похолодание, которое будет царить на планете около 20 лет. В результате сельскому хозяйству наступит конец, и человечество окажется без пропитания.

Также гибель населения Земли могут вызвать различные болезни. Джебари считает, что самым опасным вариантом для человечества являются "скрытые" болезни. В их число входит ВИЧ. При данном недуге можно прожить достаточно долго, но при этом представлять угрозу для окружающих, передает портал Yle.

Еще один возможный сценарий – конец света из-за астероида. Стереть человечество с лица Земли могут и инопланетные существа.

Что касается глобального потепления, из-за которого бьют тревогу многие ученые, то футуролог уверен – люди смогут справиться с этой проблемой. Карим добавил – землянам не угрожает искусственный интеллект, поэтому восстания роботов можно не бояться, передает МИР24.

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