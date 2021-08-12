Мать боялась выходить с сыном на улицу

В подмосковном Королеве женщина усаживала ребенка на перила балкона девятого этажа – так она выводила его на прогулки. От этом сообщает РИАМО.

На жительницу дома пожаловались соседи в правоохранительные органы.

Женщина оказалась уроженкой Узбекистана. Отец ребенка рассказал, что его жена приехала в Россию нелегально и совершенно не знает русского языка. Из-за этого она боялась выходить на улицу вместе с ребенком, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

С членами семьи провели профилактическую беседу, а в миграционной службе пообещали женщине помочь с документами.