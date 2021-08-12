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В подмосковном Королеве женщина усаживала ребенка на перила балкона девятого этажа – так она выводила его на прогулки. От этом сообщает РИАМО.
На жительницу дома пожаловались соседи в правоохранительные органы.
Женщина оказалась уроженкой Узбекистана. Отец ребенка рассказал, что его жена приехала в Россию нелегально и совершенно не знает русского языка. Из-за этого она боялась выходить на улицу вместе с ребенком, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
С членами семьи провели профилактическую беседу, а в миграционной службе пообещали женщине помочь с документами.
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Женщина спускает ребенка по лестнице,держа его за ноги и обстукивая каждую ступеньку головой ребенка.
Соседка увидев это безобразие говорит:
-"Женщина! Что же вы так ребенка с лестницы волочите?,у него же шапочка слетит!"
На что женщина,волочащая малыша,отвечает:
-"Да не слетит шапочка,я ее гвоздиками прибила!"