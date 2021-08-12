Елена Шмелева назвала школу в Екатеринбурге образцом современной образовательной среды

Елена Шмелева назвала школу в Екатеринбурге образцом современной образовательной среды
Елена Шмелева. Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спикер отметила, что создавать комфортную образовательную среду нужно с участием педагогов и родителей

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева во время рабочего визита в Екатеринбург посетила школу №25. 

ОНФ взяли на контроль ситуацию с учебным учреждением, и, как отметила сопредседатель, реконструкция и капитальный ремонт здания были проведены с учетом требований новых программ. По ее оценке, теперь школа стала фактически образцом современной образовательной среды.

Шмелева пообщалась и с педагогами, обсудив вопросы безопасности образовательной инфраструктуры – в том числе, и при спортивных занятиях. Она отметила, что физкультура должна быть безопасной. В этом вопросе необходимо уделить внимание не только созданию удобной среды, но и заняться подготовкой тренеров и учителей. 

"Их должны готовить специализированные заведения. Это очень важно, потому что есть особенности физического развития детей с учетом возраста, есть интерес, который можно поддержать либо, как часто, к сожалению, бывает – не заметить", – приводятся ее слова на сайте "Единой России". 

Напомним, в июне Елена Шмелева была включена Владимиром Путиным в первую пятерку списка партии. С 12 августа она работает в столице Свердловской области.

Источник: сайт "Единой России" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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