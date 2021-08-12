Елена Шмелева назвала школу в Екатеринбурге образцом современной образовательной среды

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева во время рабочего визита в Екатеринбург посетила школу №25.
ОНФ взяли на контроль ситуацию с учебным учреждением, и, как отметила сопредседатель, реконструкция и капитальный ремонт здания были проведены с учетом требований новых программ. По ее оценке, теперь школа стала фактически образцом современной образовательной среды.
Шмелева пообщалась и с педагогами, обсудив вопросы безопасности образовательной инфраструктуры – в том числе, и при спортивных занятиях. Она отметила, что физкультура должна быть безопасной. В этом вопросе необходимо уделить внимание не только созданию удобной среды, но и заняться подготовкой тренеров и учителей.
"Их должны готовить специализированные заведения. Это очень важно, потому что есть особенности физического развития детей с учетом возраста, есть интерес, который можно поддержать либо, как часто, к сожалению, бывает – не заметить", – приводятся ее слова на сайте "Единой России".
Напомним, в июне Елена Шмелева была включена Владимиром Путиным в первую пятерку списка партии. С 12 августа она работает в столице Свердловской области.
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