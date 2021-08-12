Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Раменские хирурги рассказали, к чему может привести употребление в пищу немытых овощей и фруктов. В пример был приведен недавний случай из их практики.
В подмосковную больницу поступила женщина, которая жаловалась на резкие боли в животе. У пациентки диагностировали эхинококковую кисту в левой доле печени, передает пресс-служба регионального Минздрава.
Возбудителем эхинококкоза являются ленточные черви. Они могут попасть в организм в том случае, если человек плохо моет свежие овощи или фрукты. Паразиты чаще всего обитают в органах брюшной полости, мозге и сердце.
Кандидат медицинских наук Дмитрий Зинатулин отметил, что в ходе удаления кисты было крайне важно не разорвать ее оболочку. В противном случае содержимое новообразования – зародыши ленточного червя – облепят орган, что приведет к летальному исходу.
К счастью, операция прошла успешно. Женщину уже выписали из медучреждения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Варшаве призвали сильнее надавить на Минск с помощью полного эмбарго на экспорт из РБ
Санкционный бумеранг прилетит прибалтийской республике еще до Нового года