Врачи предупредили о смертельной опасности употребления немытых овощей и фруктов

В организме могут завестись паразиты

Раменские хирурги рассказали, к чему может привести употребление в пищу немытых овощей и фруктов. В пример был приведен недавний случай из их практики.

В подмосковную больницу поступила женщина, которая жаловалась на резкие боли в животе. У пациентки диагностировали эхинококковую кисту в левой доле печени, передает пресс-служба регионального Минздрава. 

Возбудителем эхинококкоза являются ленточные черви. Они могут попасть в организм в том случае, если человек плохо моет свежие овощи или фрукты. Паразиты чаще всего обитают в органах брюшной полости, мозге и сердце.

Кандидат медицинских наук Дмитрий Зинатулин отметил, что в ходе удаления кисты было крайне важно не разорвать ее оболочку. В противном случае содержимое новообразования – зародыши ленточного червя – облепят орган, что приведет к летальному исходу.

К счастью, операция прошла успешно. Женщину уже выписали из медучреждения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Пресс-служба Минздрава Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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