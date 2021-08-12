В организме могут завестись паразиты

Раменские хирурги рассказали, к чему может привести употребление в пищу немытых овощей и фруктов. В пример был приведен недавний случай из их практики.

В подмосковную больницу поступила женщина, которая жаловалась на резкие боли в животе. У пациентки диагностировали эхинококковую кисту в левой доле печени, передает пресс-служба регионального Минздрава.

Возбудителем эхинококкоза являются ленточные черви. Они могут попасть в организм в том случае, если человек плохо моет свежие овощи или фрукты. Паразиты чаще всего обитают в органах брюшной полости, мозге и сердце.

Кандидат медицинских наук Дмитрий Зинатулин отметил, что в ходе удаления кисты было крайне важно не разорвать ее оболочку. В противном случае содержимое новообразования – зародыши ленточного червя – облепят орган, что приведет к летальному исходу.

К счастью, операция прошла успешно. Женщину уже выписали из медучреждения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".