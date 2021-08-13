Кандидат от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев выступил против цензуры блогеров

Кандидат от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев выступил против цензуры блогеров
Фото: пресс-служба
Он настаивает, что людям нужно дать больше свободы

Лидер московского регионального списка "Новых людей" в Госдуму, телепродюсер и бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев встретился с блогерами, чтобы обсудить интернет-цензуру. Партиец отметил, что нынешний думский состав войдет в историю как "Дума запретов", поскольку такого количества запретительных законов в стране еще не принимали.

Фото: пресс-служба

По его оценке, сейчас государство рассматривает блогинг как сферу, в отношении которой следует принимать ограничительные решения. Однако интернет-индустрия развивается стремительно, постоянно создавая новые рабочие места для людей. Поэтому правильным было бы сделать блогосферу самостоятельным субъектом, контролем которой могло бы заниматься не только государство, но и она сама.

При правильном подходе она может стать опорной точкой для оживления экономики страны, отметил Тарбаев. "Новые люди", в свою очередь, предложили создать этический кодекс блогеров, который можно будет использовать для саморегуляции.

"Партию "Новые люди" выбирает много блогеров. Мы отлично понимаем их проблемы и предлагаем власти не воевать с блогерами, а работать и развиваться вместе. Мы идем в Госдуму, чтобы дать людям больше свободы", – указал он.

Фото: пресс-служба

Участники встречи выразили мнение, что законы и правила для этой сферы должны создавать именно представители индустрии, поскольку только так блогеры смогут получить гарантии от государства по защите их прав.

Роман ИГНАТОВ

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Саморегуляция - дело хорошее, но для этого мозги нужны и меры, обеспечивающие выполнение решений этой саморегуляции. А то получится как обычно - бла, бла, бла!
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