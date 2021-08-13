Высказывание спортсменки Магучих о России назвали стыдом Украины

Высказывание спортсменки Магучих о России назвали стыдом Украины
Ярослава Магучих. Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Журналистка Скабеева прокомментировала разразившийся скандал

Накануне стало известно о том, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вновь оправдалась за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Однако на этот раз она кардинально поменяла свое заявление.

Напомним, после завершения соревнований Ярослава, завоевавшая бронзовую медаль, сделала совместный снимок с золотым призером Олимпиады Марией. После публикации в Сети снимок спровоцировал волну негодования со стороны жителей Незалежной. Тогда Магучих ответила на критику, напомнив, что существует свобода мысли. Также девушка отметила – у них в спорте принято поздравлять друг друга. А еще она поделилась мнением, что войны между Украиной и Россией нет.

Украинку даже вызвали в Минобороны страны для проведения воспитательной беседы. После этого Магучих резко поменяла свою позицию, назвав Россию "врагом" на личной странице в "Фейсбук".

В своем Телеграм-канале российская журналистка Ольга Сабеева отреагировала на скандал с Ярославой. Телеведущая поделилась записью, опубликованной сообществом "Зрада чи перемога". Таким образом она выразила свое согласие с точкой зрения авторов поста.

"Господи, какой стыд. Не за нее [Магучих]. Ее просто жалко. А за страну, которая ТАК нагибает своих победителей", – говорится в публикации.

Также Ольга прикрепила совместное фото с Жаном Беленюком – украинским борцом греко-римского стиля. Данный снимок был сделан во время Олимпийских игр 2016 года, где спортсмен завоевал серебро.

Скабеева отметила, что было бы справедливо вызвать в Министерство обороны Украины Беленюка. Ведь он посмел сфотографироваться в обнимку с россиянкой. 

Ранее Скабеева жестко ответила МОК на выпады против российского телевидения. 

Источник: Телеграм-канал Skabeeva ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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