Журналистка Скабеева прокомментировала разразившийся скандал

Накануне стало известно о том, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вновь оправдалась за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Однако на этот раз она кардинально поменяла свое заявление.

Напомним, после завершения соревнований Ярослава, завоевавшая бронзовую медаль, сделала совместный снимок с золотым призером Олимпиады Марией. После публикации в Сети снимок спровоцировал волну негодования со стороны жителей Незалежной. Тогда Магучих ответила на критику, напомнив, что существует свобода мысли. Также девушка отметила – у них в спорте принято поздравлять друг друга. А еще она поделилась мнением, что войны между Украиной и Россией нет.

Украинку даже вызвали в Минобороны страны для проведения воспитательной беседы. После этого Магучих резко поменяла свою позицию, назвав Россию "врагом" на личной странице в "Фейсбук".

В своем Телеграм-канале российская журналистка Ольга Сабеева отреагировала на скандал с Ярославой. Телеведущая поделилась записью, опубликованной сообществом "Зрада чи перемога". Таким образом она выразила свое согласие с точкой зрения авторов поста.

"Господи, какой стыд. Не за нее [Магучих]. Ее просто жалко. А за страну, которая ТАК нагибает своих победителей", – говорится в публикации.

Также Ольга прикрепила совместное фото с Жаном Беленюком – украинским борцом греко-римского стиля. Данный снимок был сделан во время Олимпийских игр 2016 года, где спортсмен завоевал серебро.

Скабеева отметила, что было бы справедливо вызвать в Министерство обороны Украины Беленюка. Ведь он посмел сфотографироваться в обнимку с россиянкой.

Ранее Скабеева жестко ответила МОК на выпады против российского телевидения.