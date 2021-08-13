Собянин объявил об отмене антиковидных ограничений в Москве

Столица возвращается к нормальной жизни

Снижение количества заболеваний коронавирусом в Москве на фоне массовой вакцинации позволяет отменить практически все ограничения. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в пятницу, 13 августа. Распоряжение уже вступило в силу.

Отменяется требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом работодателям рекомендовано сохранить дистанционный режим для сотрудников, которые могут эффективно выполнять свои обязанности из дома.

Работодатели по-прежнему обязаны измерять температуру сотрудникам, но делать это можно только перед началом рабочего дня, а не каждые четыре часа как раньше. Естественно, людей с признаками простуды и ОРВИ допускать в коллектив нельзя.

Требование регулярного тестирования на COVID-19 не менее 10% персонала отменяется.

И еще одна новость, которая особенно обрадует юных москвичей и гостей столицы: с сегодняшнего дня снимаются все ограничения на посещение зоопарков, крытые павильоны вновь доступны для посетителей.

При этом ряд ограничений в Москве сохраняется, в том числе для театров и концертных залов. Еще запрещены массовые мероприятия, остается необходимость соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, уточняет телеканал "360".

Как отметил мэр, дальнейшая отмена ограничений будет зависеть от соблюдения гражданами профилактических мер и ситуации с возможными мутациями коронавируса, которые невозможно спрогнозировать заранее.

Так, справиться со вспышкой штамма "Дельта" в июне помогла вакцинация и система QR-кодов, ограничившая социальные контакты горожан. На данный момент первый компонент вакцины получили более 4,5 миллионов москвичей. Это не только привело к сокращению количества заболевших, но и снизило нагрузку на коечный фонд. Сейчас госпитализация требуется примерно 750 пациентам в сутки, это вдвое меньше, чем было в конце июня.

Однако риск нового всплеска эпидемии сохраняется, в том числе из-за появления новых штаммов коронавируса. Они уже фиксируются в других странах и могут быть завезены в Россию возвращающимися из отпуска гражданами. В связи с этим власти и медики рекомендуют москвичам, еще не сделавшим прививку, не откладывать это мероприятие и посетить один из пунктов вакцинации в районной поликлинике, общественном месте города или в Гостином дворе.