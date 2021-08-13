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В ночь на пятницу, 13 августа, Краснодарский край затопило из-за сильного ливня. При этом осадки не прекратятся, что сильно осложняет ситуацию.
В двух черноморских городах, Анапе и Новороссийске, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Местные власти обратились к отдыхающим с призывом лишний раз не покидать отелей или хостелов. Также туристов попросили не ходить на пляж в разгар ненастья.
Свои автомобили советуют парковать на возвышенностях, чтобы до них не добрался поток воды.
Ранее стало известно о том, что во власти непогоды оказался Екатеринбург.
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