Из-за ливней: в Анапе и Новороссийске ввели режим ЧС

Туристам советуют не покидать мест временного проживания

В ночь на пятницу, 13 августа, Краснодарский край затопило из-за сильного ливня. При этом осадки не прекратятся, что сильно осложняет ситуацию.  

В двух черноморских городах, Анапе и Новороссийске, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Местные власти обратились к отдыхающим с призывом лишний раз не покидать отелей или хостелов. Также туристов попросили не ходить на пляж в разгар ненастья.

Свои автомобили советуют парковать на возвышенностях, чтобы до них не добрался поток воды. 

Ранее стало известно о том, что во власти непогоды оказался Екатеринбург. 

Источник: Телеканал НТВ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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