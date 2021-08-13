"Ледокол знаний": Росатом отправит талантливых школьников и студентов на Северный полюс

Экспедиция организована в рамках проекта Homo Science

Уникальную возможность побывать на Северном полюсе получили самые талантливые юные российские математики, физики, биологи, музыканты, художники, литераторы. Для них Госкорпорация "Росатом" организовала просветительскую экспедицию "Ледокол Знаний. Homo Science project".

Уникальное арктическое путешествие пройдет с 14 по 24 августа. К Земле Франца-Иосифа на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправятся более 80 школьников и студентов в возрасте от 12 до 23 лет. Все они – победители различных всероссийских конкурсов и олимпиад, в том числе Всероссийского детского интеллектуального конкурса "Ледокол знаний", организованного к 75-летию отечественной атомной промышленности, Турнира молодых профессионалов (ТЕМП) Госкорпорации "Росатом", Всероссийского конкурса "Большая перемена" и др. Иначе говоря, на борту ледокола соберутся самые талантливые представители молодого поколения России, стремящиеся к знаниям и саморазвитию.

Во время путешествия ребята не только познакомятся с уникальной арктической природой, но благодаря специальному лекционному курсу узнают много нового из разных областей. Так, инженер Агентства экологической безопасности "Альфа-Х91" Дмитрий Горчаков расскажет об истории освоения атомной энергии и развитии атомной промышленности, а также об энергетике будущего и мире без СО2. Заслуженный полярник Виктор Боярский поделится историями из жизни научно-исследовательских экспедиций на Северном и Южном полюсах. Блогер Дмитрий Побединский, автор ютуб-канала "Физика от Побединского", раскроет главные загадки Вселенной.

Помимо лекций, участники экспедиции будут заняты участием в квестах по ледоколу, спортивными и интеллектуальными играми. Для них проведут мастер-классы по деловой коммуникации, управлению временем, научат снимать и монтировать увлекательные видеоролики, продвигать блоги в интернете и пр.

Кроме того, участники поработают над созданием научно-популярных проектов, лучшие из которых будут поддержаны Информационными центрами по атомной энергии (ИЦАЭ).

По итогам путешествия будет сформирован пул амбассадоров проекта Homo Science из числа самых талантливых молодых людей страны.

Следить за тем, как проходит экспедиция, можно на странице проекта Homo Science и в соцсетях. Там же будут выложены видеоверсии лекций, которые пройдут на борту ледокола.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. С октября 2020 года Росатом является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) – крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Homo Science – просветительский проект, созданный Госкорпорацией "Росатом" специально для молодежи. Homo Science предоставляет медиаплощадку для блогеров-популяризаторов науки и ученых, которые готовы объяснить научные процессы понятным и доступным языком.