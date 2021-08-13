Спортсменка является военнослужащей ВСУ, напомнили в ведомстве

В Минобороны Украины обратились к жителям страны с просьбой прекратить травлю легкоатлетки Ярославы Магучих. В ведомстве сообщили, что уже провели беседу со спортсменкой и она "все поняла".

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, Магучих служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому командование ей уже сделало внушение. Как оказалось, в объятья соперницы россиянки Марии Ласицкине Ярослава бросилась "на эмоциях", но потом все осознала.

"Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается",

– уверена Маляр. При этом она заявила, что беседа со спортсменкой проходила "спокойно", и обвинила российские СМИ в информационной атаке за сообщения, что Магучих "вызвали на ковер" в силовое ведомство.

Накануне сама легкоатлетка из Украины, которая ранее пыталась объяснить соотечественникам, что спорт не связан с политикой, резко изменила свою позицию и покаялась за снимок с врагом. Это произошло как раз после разъяснительной беседы в ВСУ.

Нападки на Магучих начались сразу после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, где украинская спортсменка заняла третье место. Она поздравила с "золотом" россиянку Ласицкене, за что и попала под прицел хейтеров. Ранее нападкам подверглись украинские синхронистки, признавшиеся в хороших отношениях с командой из России.