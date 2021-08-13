В Минобороны Украины раскрыли подробности беседы с Магучих

В Минобороны Украины раскрыли подробности беседы с Магучих
Ярослава Магучих. Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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Спортсменка является военнослужащей ВСУ, напомнили в ведомстве

В Минобороны Украины обратились к жителям страны с просьбой прекратить травлю легкоатлетки Ярославы Магучих. В ведомстве сообщили, что уже провели беседу со спортсменкой и она "все поняла".

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, Магучих служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому командование ей уже сделало внушение. Как оказалось, в объятья соперницы россиянки Марии Ласицкине Ярослава бросилась "на эмоциях", но потом все осознала.

"Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается",

– уверена Маляр. При этом она заявила, что беседа со спортсменкой проходила "спокойно", и обвинила российские СМИ в информационной атаке за сообщения, что Магучих "вызвали на ковер" в силовое ведомство.

Накануне сама легкоатлетка из Украины, которая ранее пыталась объяснить соотечественникам, что спорт не связан с политикой, резко изменила свою позицию и покаялась за снимок с врагом. Это произошло как раз после разъяснительной беседы в ВСУ. 

Нападки на Магучих начались сразу после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, где украинская спортсменка заняла третье место. Она поздравила с "золотом" россиянку Ласицкене, за что и попала под прицел хейтеров. Ранее нападкам подверглись украинские синхронистки, признавшиеся в хороших отношениях с командой из России.

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Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГостьТрынсь
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Гость292004
"Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается" - если "война продолжается", то чего мы стесняемся? Война, так война. Значит методы в отношении Украины (властей, а не народа) могут быть сообразно военному противостоянию.
Не призываю к войне, просто анализирую текст и возможные последствия, которые могут накликать на себя и на свою страну некоторые украинские чинуши.
не нужно анализировать текст написанный под диктовку. Последствия очень просты, тот кто пожелает заниматься спортом а не "войной" просто свалят потихой под другое гражданство и ПМЖ в другом государстве. А сейчас она под давлением любой текст нарисует. "обещайте всё что угодно, ну а вешать будем потом". (с). Сейчас она начитает всё что угодно, а решение примет потом.
Гость287859
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У меня всё время возникает ощущения что эти товарищи ждут как манну небесную начала войны с Россией. В этом случае они могут спокойно свалить с награбленным на запад, а России оставить все долги по кредитам, которые они разворовали. Сейчас им не разрешают это сделать и им приходится продолжать месить "<цензура>" внутри страны, за которое они считают весь свой народ.
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Гость292004
"Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается" - если "война продолжается", то чего мы стесняемся? Война, так война. Значит методы в отношении Украины (властей, а не народа) могут быть сообразно военному противостоянию.
Не призываю к войне, просто анализирую текст и возможные последствия, которые могут накликать на себя и на свою страну некоторые украинские чинуши.
В Минобороны Украины раскрыли подробности беседы с Магучих - её мОгуче драл весь батальон Азов и СПИДозники-наркоманы из Правого СФИН КТЕРА! Она всё поняла, укроШЛЮХА!
Гость292004
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"Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается" - если "война продолжается", то чего мы стесняемся? Война, так война. Значит методы в отношении Украины (властей, а не народа) могут быть сообразно военному противостоянию.
Не призываю к войне, просто анализирую текст и возможные последствия, которые могут накликать на себя и на свою страну некоторые украинские чинуши.
ГостьТрынсь
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Ещё одна кандидатка на смену гражданства и выезда из страны. Выступать за другое государство.
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