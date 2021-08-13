Как подготовить почву на огороде к зимовке

Как подготовить почву на огороде к зимовке
Фото: pixabay.com
Подойдут четыре вида подкормок

Чтобы садовые деревья хорошо перенесли холода, необходимо правильно за ними ухаживать. Важным действием считается внесение подкормок. Расскажем, какими средствами следует "угостить" растения.

Опытные садоводы советуют прибегать к помощи удобрений в период с конца августа по начало октября. Питательные вещества следует размещать в приствольных кругах во время перекопки почвы.

Когда со сроками и с технологией внесения подкормок разобрались, можно приступать к рассмотрению их разновидностей.

Какие подкормки лучше всего использовать

1. Калийные удобрения

Благодаря калию плодовые деревья станут более морозостойкими. Еще одно преимущество данной подкормки заключается в том, что она выведет из растений лишнюю влагу, которая в зимний период может только навредить. На один квадратный метр понадобится 30 граммов удобрения.

2. Фосфорные удобрения

Подкормки на основе фосфора способствуют укреплению корневой системы. А еще этот элемент позволяет белку и сахару лучше усваиваться культурами. Потребуется 50 граммов фосфора на один квадратный метр.

3. Органика

Навоз, помет и перегной – распространенные варианты органических удобрений. Они положительно влияют на состав почвы и улучшают качество урожая. Возьмите около восьми килограммов средства на квадратный метр.

4. Зола

Зола – еще одна подкормка, которая обогатит почву питательными веществами. Нормой считается внесение 250 граммов удобрения на квадратный метр.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как правильно сажать землянику в августе, чтобы вырастить сладкие и сочные ягоды. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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