Подойдут четыре вида подкормок

Чтобы садовые деревья хорошо перенесли холода, необходимо правильно за ними ухаживать. Важным действием считается внесение подкормок. Расскажем, какими средствами следует "угостить" растения.

Опытные садоводы советуют прибегать к помощи удобрений в период с конца августа по начало октября. Питательные вещества следует размещать в приствольных кругах во время перекопки почвы.

Когда со сроками и с технологией внесения подкормок разобрались, можно приступать к рассмотрению их разновидностей.

Какие подкормки лучше всего использовать

1. Калийные удобрения

Благодаря калию плодовые деревья станут более морозостойкими. Еще одно преимущество данной подкормки заключается в том, что она выведет из растений лишнюю влагу, которая в зимний период может только навредить. На один квадратный метр понадобится 30 граммов удобрения.

2. Фосфорные удобрения

Подкормки на основе фосфора способствуют укреплению корневой системы. А еще этот элемент позволяет белку и сахару лучше усваиваться культурами. Потребуется 50 граммов фосфора на один квадратный метр.

3. Органика

Навоз, помет и перегной – распространенные варианты органических удобрений. Они положительно влияют на состав почвы и улучшают качество урожая. Возьмите около восьми килограммов средства на квадратный метр.

4. Зола

Зола – еще одна подкормка, которая обогатит почву питательными веществами. Нормой считается внесение 250 граммов удобрения на квадратный метр.

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