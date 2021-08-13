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Чтобы садовые деревья хорошо перенесли холода, необходимо правильно за ними ухаживать. Важным действием считается внесение подкормок. Расскажем, какими средствами следует "угостить" растения.
Опытные садоводы советуют прибегать к помощи удобрений в период с конца августа по начало октября. Питательные вещества следует размещать в приствольных кругах во время перекопки почвы.
Когда со сроками и с технологией внесения подкормок разобрались, можно приступать к рассмотрению их разновидностей.
1. Калийные удобрения
Благодаря калию плодовые деревья станут более морозостойкими. Еще одно преимущество данной подкормки заключается в том, что она выведет из растений лишнюю влагу, которая в зимний период может только навредить. На один квадратный метр понадобится 30 граммов удобрения.
2. Фосфорные удобрения
Подкормки на основе фосфора способствуют укреплению корневой системы. А еще этот элемент позволяет белку и сахару лучше усваиваться культурами. Потребуется 50 граммов фосфора на один квадратный метр.
3. Органика
Навоз, помет и перегной – распространенные варианты органических удобрений. Они положительно влияют на состав почвы и улучшают качество урожая. Возьмите около восьми килограммов средства на квадратный метр.
4. Зола
Зола – еще одна подкормка, которая обогатит почву питательными веществами. Нормой считается внесение 250 граммов удобрения на квадратный метр.
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