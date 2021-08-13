На "Запорожце" по России: Четыре маршала Победы и несправедливость

Невероятно, но факт: "Запорожец" 1988 года выпуска преодолел 1269 километров

На третий день экстремального автопробега на "Запорожце" от Москвы до Урала Чеховский депутат Павел Хлюпин прибыл в город Киров. Невероятно, но факт: "Запорожец" 1988 года выпуска преодолел 1269 километров.

Павел Хлюпин ветеран боевых действий в Афганистане, пограничник. Поэтому прежде всего, в каждом населенном пункте, куда приезжает, встречается со своими братьями по оружию. Пограничники с гордостью показали Хлюпину свой парк Победы, куда и сами приходят в праздники, и гостей всегда приводят. Парк был построен к 70-ти летию Победы в Великой Отечественной войне. И памятники в нем действительно замечательные.

– Здесь у "Вечного огня" такой сильный памятник. Смотришь на него, и мурашки по коже, – комментирует Павел Хлюпин.

Киров знаменит своими героями. Это Родина четырех маршаллов Советского Союза. И главный памятник в парке не кому-нибудь, а Григорию Булатову. Именно этот кировчанин водрузил знамя Победы на Рейхстаг. Есть в парке и памятное место тем, кто отдал свои жизни в Афганистане и Чечне. Когда устанавливали первые тумбы с фамилиями на граните, в списке было всего 81 имя. Сейчас их уже 269.

– Гибнут ребята. Отдают свои жизни за Родину. А правительство им пенсионный возраст повышает. Было предложение в парламенте не повышать пенсионный возраст для тех, кто воевал. Отклонили это предложение депутаты правящей партии. Видимо, считают, что раз воевали и выжили, значит, почти бессмертные. Высшая несправедливость. Половина из тех, кто сегодня в галстуках и в парламентских креслах, даже в армии не служили. Их бы в окопы, да под обстрел, чтобы жизненный опыт был действительно государственным и достоверным, – комментирует Хлюпин. Сам он выступает за отмену повышения пенсионного возраста. И в каждом городе, где останавливается, об этом говорит.

Простые же кировчане, не знающие погон, считают, что за последние годы их город похорошел.

– Как это не странно, но вспоминают добрым словом того мэра, которого посадили. Говорят, что он город поднял. До него вообще жуть была и разруха, – делится впечатлениями герой автопробега.

Следующей точкой маршрута станет республика Удмуртия. В нее Павел Хлюпин въезжает уже ночью. О том, чем живут там, расскажем завтра.