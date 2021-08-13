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Вызревание лозы винограда – одна из самых важных фаз во время вегетации. Покрывающая побеги кора меняет цвет на желтовато-коричневый, скапливает массу питательных веществ и теряет влагу, древесина же утолщается.
В этот период необходимо держать руку на пульсе, чтобы лоза пережила зимовку и холода. Здесь играют роль несколько критических факторов.
Чем реже поливать виноград, тем быстрее лоза начнет вызревать. Неполивные виноградники же приступают к этой фазе без посторонней помощи. Некоторые огородники замечают, что долгое отсутствие поливов в самую жару приводит к вызреванию уже в середине лета. Для прекращения поливов нужно ориентироваться по местной погоде.
"Здоровье" куста
Осматривайте виноград на предмет болезней и повреждений. У больных кустов лоза плохо вызревает – нередко причиной становится оидиум, поражающий самые слабые части.
"Зеленые операции"
Речь идет о чеканке, пасынковании и удалении листьев снизу. Это важно, так как молодому приросту требуется обильное питание. А удаление недоразвитых "верхов" всегда положительно сказывается на питании виноградной лозы.
Речь идет как о корнях, так и подкормке по самому листу. К этому этапу следует приступать уже ближе к концу летнего сезона – первой половине августа и начале сентября, если ориентироваться на региональный климат. Осенью также следует снижать объем работ.
Перегруженный куст не очень эффективен для лозы – вызревание проходит долго и напряженно. Не стоит тянуть с уборкой. Сделайте выбор в пользу лозы – проводите разгрузку, даже если это наносит ущерб будущему урожаю. Его можно будет при недозревании срезать. Из двух зол выбирайте меньшее – ведь перегруз хуже недогруза. Жадность, как известно, коварный порок.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как ухаживать за виноградом в августе.
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