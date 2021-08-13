"Единая Россия" взялась за решение проблемы с занятостью молодежи

Партия решила объединить усилия с правительством

Партия "Единая Россия" прорабатывает вопрос решения занятости молодежи в стране вместе с правительством РФ. Соответствующее заявление сделала заместитель премьер-министра Татьяна Голикова, выступая на обсуждении программы капитального ремонта школ, а также развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи.

Как отметила госслужащая, речь идет о реализации программ, в рамках которых планируется вовлечь молодые кадры в российский рынок труда. Для этого инициаторы даже намерены разработать специальную систему обучения.

Правительство вместе с "Единой Россией" намерено предметно проработать вопрос, в том числе и изменить ряд законодательных норм, нацеленных на реализацию идеи.

Вице-премьер также указала, что общие усилия позволили сохранить три миллиона рабочих мест. Вместе с тем Голикова напомнила, что система действующего трудового рынка в стране изменилась – рост наблюдается в здравоохранительной и строительной, а также IT-сферах.

По словам зампреда правительства РФ, важно не только привлекать бизнес, но и устанавливать новые контрольные цифры приема, а также создавать программы по подготовке.