Организаторы акции для голосующих онлайн рассказали о призах

Мероприятие в столице состоится в четвертый раз

Москвичи, которые проголосуют в сентябре онлайн, смогут стать участниками акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Организаторы готовы подарить победителям 20 квартир, 100 машин, а также сертификаты на походы в торговые сети, рестораны и покупки электронной техники. Об этом сообщила пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты.

Вице президент ведомства Владимир Мохте уточнил, что разыгрываемая жилплощадь будет находиться в Москве. Что касается сертификатов, то минимальная сумма составит 10 тыс баллов, а максимальную на этот раз увеличили до 100 тыс баллов. При этом один балл равен одному рублю.

Баллы можно будет потратить у партнеров розыгрыша, среди которых "Магнит", "Детский мир", "Ригла", "Спортмастер" и другие. Всего – 70 компаний.

Правила участия простые: попытать удачу может каждый житель столицы, зарегистрировавшийся в участии в электронном голосовании и которому уже есть 18 лет. Присоединиться к онлайн-голосованию можно до 23:59 13 сентября. Сделать это возможно на сайте mos.ru, в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

На номер мобильника, по которому прошла регистрация, придет SMS, подтверждающее участие в акции. Затем москвичу останется отдать свой голос с 17 по 19 сентября и ждать результатов розыгрыша. За акцией можно будет наблюдать на "Москве 24" с 18 по 20 число.

Всего будет 250 тысяч победителей, которых определят случайным выбором. При этом результат не основывается на том, за кого проголосовали люди. По словам руководителя "Новых технологий управления" Александра Пищелко, главное – просто присоединиться к акции.

Баллы необходимо потратить до конца года, то есть 31 декабря. Подробности акции – на сайте, где позже появятся и результаты розыгрыша.

Акцию придумали столичные предприниматели, которые хотят популяризировать среди людей альтернативные методы голосования – онлайн через смартфон или компьютер.

Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга RestArt Vasilchuk Brothers, главный управляющий проекта "Депо", уточнил, что осенью есть риск вспышек вирусных заболеваний. Уберечь здоровье и бизнес позволит сокращение социальных контактов.

Замгендиректора концерна "КРОСТ" Марина Резвова уверена, что во время эпидемии необходимо по максимуму использовать цифровые ресурсы. По ее словам, столица обгоняет всю планету, Москва запустила множество цифровых проектов, а возможность проголосовать не в участке – "это здорово".

С 17 по 19 сентября в стране состоятся выборы Госдумы. В столице же пройдут довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.