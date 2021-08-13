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Врача-онколог Мытищинской ГКБ Валерия Бондаренко предупредила о том, что некоторые неприятные симптомы могут указывать на рак половых органов.
Женщину должно насторожить кровотечение, боли в груди и в надлобковой области. Мужчина может узнать, что что-то не так по уровню ПСА – анализ покажет воспалительный процесс.
Онколог также подчеркнула, что в последнее время в мире участились случаи рака предстательной железы. При малейшем подозрении на подобные симптомы стоит обратиться к врачу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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