Организмы женщин и мужчин подают разные сигналы об онкологии

Врача-онколог Мытищинской ГКБ Валерия Бондаренко предупредила о том, что некоторые неприятные симптомы могут указывать на рак половых органов.

Женщину должно насторожить кровотечение, боли в груди и в надлобковой области. Мужчина может узнать, что что-то не так по уровню ПСА – анализ покажет воспалительный процесс.

Онколог также подчеркнула, что в последнее время в мире участились случаи рака предстательной железы. При малейшем подозрении на подобные симптомы стоит обратиться к врачу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".