Врач рассказала о симптомах рака

Организмы женщин и мужчин подают разные сигналы об онкологии

Врача-онколог Мытищинской ГКБ Валерия Бондаренко предупредила о том, что некоторые неприятные симптомы могут указывать на рак половых органов. 

Женщину должно насторожить кровотечение, боли в груди и в надлобковой области. Мужчина может узнать, что что-то не так по уровню ПСА – анализ покажет воспалительный процесс. 

Онколог также подчеркнула, что в последнее время в мире участились случаи рака предстательной железы. При малейшем подозрении на подобные симптомы стоит обратиться к врачу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Министерство здравоохранения Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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