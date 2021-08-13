Как помочь зеленым томатам дозреть в квартире

Как помочь зеленым томатам дозреть в квартире
Фото: ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Существует три эффективных способа

Многие огородники срывают еще зеленоватые помидоры в надежде, что растения бросят все свои силы на появление новых плодов и развитие оставшихся. Есть несколько способов сделать так, чтобы недозревшие томаты покраснели как можно быстрее.

Как ускорить дозревание помидоров в квартире

Главное правило – срывать томаты нужно лишь те, которые достигли "взрослых" размеров. Маленькие зеленые помидорки не дозреют в квартире, что с ними не делать. Также плоды не должны быть ничем поражены. А вот трещины не должны смущать, такие помидоры есть можно.

Первый способ – положить овощи на подоконник, но прикрыть белой тонкой тканью или затенить окна. Солнечные лучи нужны помидорам, но в небольшом количестве. 

Второй способ – положить помидоры в коробку, а вместе с ними банан. Этот фрукт выделяет этилен, способствующий дозреванию. Коробку нужно держать закрытой. 

Третий способ – держать томаты в помещении, где температура воздуха под +30°C, например, на закрытом балконе. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие ошибки нужно избегать при засолке томатов. 

Полина ИВАНОВА

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