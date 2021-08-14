Сотрудники Natura Siberica пожаловались на руководство из-за недопуска в офис

В коллективном письме подписались 175 человек

Персонал компании Natura Siberica заявил, что не может попасть в офис из-за нового руководства. Допуска лишены и ведущие сотрудники – бухгалтеры, директор по закупкам, директор по международным продажам, главы службы безопасности и отдела регистрации товарных знаков.

В коллективном письме сотрудников говорится, что в этом месяце президентом компании стал Сергей Буйлов. Глава организации успел издать первое распоряжение об отключении пропусков в офис для Ирины Трубниковой, основателя и учредителя Natura Siberica, а также ряда сотрудников.

Отмечается, что 11 августа удаленных сотрудников лишили доступа к рабочим компьютерам, не объясняя причин такого решения. Последствием стала остановка работы всего офиса, а также ряда онлайн-магазинов.

В самом письме подписались 175 сотрудников, которые отказались работать под руководством Буйлова. Персонал также утверждает, что один из IT-специалистов, который препятствовал действиям незнакомцев по отключению персонала, вызвал скорую из-за плохого состояния.