Сотрудники Natura Siberica пожаловались на руководство из-за недопуска в офис

Сотрудники Natura Siberica пожаловались на руководство из-за недопуска в офис
scully/www.globallookpress.com
В коллективном письме подписались 175 человек

Персонал компании Natura Siberica заявил, что не может попасть в офис из-за нового руководства. Допуска лишены и ведущие сотрудники – бухгалтеры, директор по закупкам, директор по международным продажам, главы службы безопасности и отдела регистрации товарных знаков.

В коллективном письме сотрудников говорится, что в этом месяце президентом компании стал Сергей Буйлов. Глава организации успел издать первое распоряжение об отключении пропусков в офис для Ирины Трубниковой, основателя и учредителя Natura Siberica, а также ряда сотрудников.

Отмечается, что 11 августа удаленных сотрудников лишили доступа к рабочим компьютерам, не объясняя причин такого решения. Последствием стала остановка работы всего офиса, а также ряда онлайн-магазинов.

В самом письме подписались 175 сотрудников, которые отказались работать под руководством Буйлова. Персонал также утверждает, что один из IT-специалистов, который препятствовал действиям незнакомцев по отключению персонала, вызвал скорую из-за плохого состояния.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
Редакция

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон обвинил Москву в изощренных попытках посеять раздор в США

Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке

Третью мировую войну развяжут Китай и Россия из-за Японии - The National Interest

Властям Страны восходящего солнца в Америке не рекомендуют крепко спать, поскольку у их соседней якобы есть территориальные претензии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей