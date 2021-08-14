"Вот это был бы позор": сенатора высмеяли в Польше после запрета посещать Россию

"Вот это был бы позор": сенатора высмеяли в Польше после запрета посещать Россию
Фото: Tomasz Gzell/ Polska Agencja Prasowa/ www.globallookpress.com
Политику повезло, что его не задержали в московском аэропорте

Польский чиновник Богдан Борусевич пожаловался, что ему неожиданно закрыли въезд в Россию. Об этом он узнал после того, как намеревался приехать на похороны правозащитника Сергея Ковалева в Москву, однако в польском посольстве ему заявили, что в страну он невъездной с 2015 года. В комментариях к статье польского издания люди посмеялись над заявлениями сенатора. 

Борусевичу напомнили, как однажды он и другие представители власти не захотели пускать в страну мотоциклистов перед Днем Победы. После этого он для русских – полный ноль.

"Продолжайте оплевывать Россию, и сюрпризов будет больше", – приводит перевод ИноСМИ.

Другие напомнили ему, что новость о запрете въезда была резонансной, а то, что человек, к которого эта тема касалась напрямую об этом не знал – полная глупость.

Один из пользователей написал, что ничего удивительного в отказе во въезде со стороны России не было – у сенатора, как минимум, не было визы, а как максимум – причины для посещения страны. 

"Он и так должен быть счастлив, что ему напомнили об этом заранее, а не задержали в аэропорту в Москве. Вот это был бы позор", – пишут комментаторы.


Источник: ИноСМИ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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