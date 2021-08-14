Однако сделать это до конца не удалось

Популярные российские и западные социальные сети оказались заблокированы в Белоруссии. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

Как пишет "VAS Experts", к вечеру пятницы в стране были заблокированы "Фэйсбук", "Твиттер", "ТикТок", "Инстаграм", "Ютуб", "Вконтакте" и "Одноклассники". Причем, первые ограничения начались еще 12 августа.

В реестр были внесены два аккаунта в "ТикТоке", но из-за того, не существует необходимой технолгии, позволяющей органичить работу конктретной страницы, пришлось блокировать весь домен. Теперь, по данным телеграм-каналов, в Белоруссии заблокировано полинтернета.

При этом белорусы все равно имеют доступ к страницам социальных сетей. Как пишет "За BYnet", в реестр блокировки и правда внесены некоторые страницы пользователей в соцсетях, но надежного механизма, позволяющего сделать все надлежащим образом, нет.

"Поэтому у провайдеров выбор – заблокировать все социальные сети или просто забить", – указывается в сообщении.

Однако это не значит, что в ближайшее время указанные домены не будут заблокированы.