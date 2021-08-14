Он отметил, что адекватные люди ее передачи не смотрят

Украинский депутат и золотой призер Олимпийский игр в Токио Жан Беленюк в интервью изданию "Обозреватель" ответил российской журналистке Ольге Скабеевой, которая до этого посмеялась над его победным танцем. Спортсмен заявил, что россиянка "несет всякую чушь".

Он заявил, что Скабеева – человек без рода и племени, а комментировать ее высказывания для него зазорно.

"Она – пропагандист. Она занимается своей деятельностью – несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения", – заявил депутат.

При этом он выразил мнение, что адекватные люди смотреть передачи с ее участием точно не будут. Беленюк рассказал, что после высказывания Скабеевой многие люди его поддержали.

Ранее спортсмен, комментируя совместную фотографию с журналисткой, заявил, что понятия не имеет, кто она такая.

Напомним, после прошедшей Олимпиады в Токио Скабеева дважды поддевала Беленюка в своем блоге в "Телеграме". Сперва она пошутила над его победным гопаком, а после, реагируя на травлю Могучих на Украине после совместного фото с россиянкой, показала общее фото с депутатом, сделанное в 2016 году.