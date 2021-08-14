Украинский спортсмен высказался о Скабеевой: "Несет чушь"

Украинский спортсмен высказался о Скабеевой: "Несет чушь"
Фото: Pavlo Bahmutukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Он отметил, что адекватные люди ее передачи не смотрят

Украинский депутат и золотой призер Олимпийский игр в Токио Жан Беленюк в интервью изданию "Обозреватель" ответил российской журналистке Ольге Скабеевой, которая до этого посмеялась над его победным танцем. Спортсмен заявил, что россиянка "несет всякую чушь". 

Он заявил, что Скабеева – человек без рода и племени, а комментировать ее высказывания для него зазорно. 

"Она – пропагандист. Она занимается своей деятельностью – несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения", – заявил депутат.

При этом он выразил мнение, что адекватные люди смотреть передачи с ее участием точно не будут. Беленюк рассказал, что после высказывания Скабеевой многие люди его поддержали.

Ранее спортсмен, комментируя совместную фотографию с журналисткой, заявил, что понятия не имеет, кто она такая. 

Напомним, после прошедшей Олимпиады в Токио Скабеева дважды поддевала Беленюка в своем блоге в "Телеграме". Сперва она пошутила над его победным гопаком, а после, реагируя на травлю Могучих на Украине после совместного фото с россиянкой, показала общее фото с депутатом, сделанное в 2016 году. 

Источник: Обозреватель
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

М
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новый подвид свидомого?
когда то самолеты строили а теперь на пальмы залезли
видимо прошлый селюк не получился.туповат.бегать и прыгать не умеет вот и вывели нового украинца,новую ветвь австровенгроафриканца
ну а чо,украинец хоть куда.к истокам украинства вернулись,осталось
скоро начнут выращивать черных и сразу обрезанных хохлов с обязательным изучением иврита
Гость289873
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😡
Вячеслав Москва
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"Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "Вали в Африку!" – вот так вчера Беленюка в Киеве встречали его адекватные земляки.
Гость287907
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Гость296826
Гость290164 для тебя порошенко яйценюк и другие ворюги классные пацаны
Не больше и не меньше чем Путин и его дружбаны.
Гость296826
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Гость290164
Скабеева это Геббельс в юбке. рашковане ей верят.
великая россия и никчекмная Украина - основная ее повестка дня.
за это и платят.
Гость290164 для тебя порошенко яйценюк и другие ворюги классные пацаны
крым наш
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Гость290164
Скабеева это Геббельс в юбке. рашковане ей верят.
великая россия и никчекмная Украина - основная ее повестка дня.
за это и платят.
Вам же сказал человек,что адекватные люди её не смотрят!И запомни,мы не кичимся,что мы великие!
Гость291191
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типичный рогульскийдурачок
на днях этого афроукраинца в киеве бандероукраинцы на улице прилюдно обзывали мартышкой и советовали чемодан-вокзал-африка и лезли стаей в драку:))
Гость290164
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Скабеева это Геббельс в юбке. рашковане ей верят.
великая россия и никчекмная Украина - основная ее повестка дня.
за это и платят.
Гость295118
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забыл сказать здесь, тебе ведь дорогу то в Африку уже показали лица посадившие комика в кресло президента, и до него они же сажали. Или запанятовал, по голове что ли прикладом заехали?
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