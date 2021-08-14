Путешественнику пригрозили запретить въезд в страну

Жители РФ с возмущением отреагировали на заявления бывшего диссидента, чешского путешественника Феро Рихарада Грабал-Крондяка. Последний как раз успел побывать в России и заявил, что у многих местных жителей есть тщательно скрываемая "желчь", характерная для "русни".

Так, в интервью для iDnes Грабал-Крондяк заявил, что в целом в разговоре русские могут быть милыми и добродушными, однако способны в мгновение ока превратиться в "злобную русню", которая испытывает ненависть ко всем представителям иных национальностей и ностальгирует по "сталинским лагерям".

"Приятные посиделки за водкой легко могут стать неприятностью, когда ты выслушиваешь обвинения, ненавистные замечания с оскорблениями. Добродушный русский легко может мгновенно стать злобной "русней" – поводом, к примеру, может стать замечание о том, что в этом чешском пиве имеется привкус местной имитации. В русских просто есть эта агрессия", – заявил путешественник.

К слову, русскоязычные пользователи с явным неодобрением отреагировали на слова путешественника.

"А может ему и въезд сюда закрыть? Неплохо бы такие выводы оставлять при себе", "Чешские русофобы, конечно, никогда не ноют, а желчи в них нет", "Объездил вдоль и поперек? Познал русскую душу? Наверное, кому-то до сих пор удобно жить и продавать старые глобалистские методички", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее МВД запретило въезд в Россию сроком на 50 лет для гражданина Казахстана Куата Ахметова и бывшего дипломата Азербайджана Исфандияра Вагабзаде за разжигание межнациональной розни.