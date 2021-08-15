Как продлить плодоношение огурцов до заморозков 

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В середине-конце августа огурцы уже перестают плодоносить. Однако маленькие хитрости могут помочь сделать так, что последний урожай можно собрать в октябре.
Самое главное – нельзя оставлять огурцы висеть на ветке, ведь это сокращает жизнь растения. Также важно удалять желтые листья и внизу растения, чтобы давать ему возможность для появления новых побегов. А нижнюю часть огуречной вертикальной плети можно уложить на землю и присыпать землей, так появятся новые корни, которые простимулируют плодоношение.
В это время, когда температура воздуха понемногу опускается, нужно перестать подкармливать огурцы под корень. Растение начинает хуже брать питательные вещества из почвы.
Лучше удобрять овощи через листья – отличным вариантом станет раствор мочевины в воде (20 грамм вещества на 10 литров жидкости).
Также важно замульчировать почву. Грядки нужно покрыть защитным слоем в 7 см, например, опилками или перегноем. Так корни не будут замерзать ночью, а днем перегреваться.
А сверху растения можно прикрыть полиэтиленовой пленкой – она защитит огурцы от холодных августовских дождей.
Также важно не забывать о том, что в конце лета часты случаи заболевания огурцов, поэтому их нужно защищать от опасности.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие ошибки нужно избегать при засолке огурцов.
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