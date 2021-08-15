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14 августа начался Успенский пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. В этот период необходимо с пользой провести время, чтобы укрепить как свою нервную систему, так и организм.
По преданию, в середине августа Пресвятая Дева покинула земной мир – во время погребения явился сам Иисус, чтобы забрать на небеса Богородицу. Момент этот весьма часто изображается на иконах с держащим на руках младенца Спасителем.
Как долго длится Успенский пост
Ежегодно он начинается с Медового спаса. 14 августа храмы начинают освящать урожайный мед. Это пост является самым коротким из числа многодневных – его продолжительность составляет две недели. Священники облачаются в голубые тона, чествуя Богородицу.
Одно из главных требований – пересмотр своего ежедневного рациона. Пост довольно строг, если говорить о питании. Верующие отказываются от еды, имеющей животное происхождение. В Яблочный Спас, который наступит через несколько дней – 19 числа, можно употреблять рыбу.
По остальным дням разрешается питаться лишь крупой, фруктами и овощами.
Речь для постящихся идет не только о пищевых ограничениях, но и внутреннем очищении. В этот период необходимо уделить время молитвенным обращениям к Господу, а также принимать участие в богослужении. В многодневные посты также не проводят венчаний.
Священнослужители напоминают о запрете на гуляния, распитие алкоголя и другие вредные привычки и праздность.
В первые три дня недели по уставу допускаются фрукты – как свежие, так и сухие, а также овощи с невареной пищей. Вторник и четверг – время вареной еды, однако без употребления масла. В выходные же дозволяется немного вина с блюдами на растительном масле.
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