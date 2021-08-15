Успенский пост-2021: от чего нужно отказаться и что можно есть

Успенский пост-2021: от чего нужно отказаться и что можно есть
Vladimir Khodakov/www.globallookpress.com
В этот период верующим необходимо следовать четкому календарю питания

14 августа начался Успенский пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. В этот период необходимо с пользой провести время, чтобы укрепить как свою нервную систему, так и организм.

По преданию, в середине августа Пресвятая Дева покинула земной мир – во время погребения явился сам Иисус, чтобы забрать на небеса Богородицу. Момент этот весьма часто изображается на иконах с держащим на руках младенца Спасителем.

Как долго длится Успенский пост

Ежегодно он начинается с Медового спаса. 14 августа храмы начинают освящать урожайный мед. Это пост является самым коротким из числа многодневных – его продолжительность составляет две недели. Священники облачаются в голубые тона, чествуя Богородицу.

Что можно делать в Успенский пост

Одно из главных требований – пересмотр своего ежедневного рациона. Пост довольно строг, если говорить о питании. Верующие отказываются от еды, имеющей животное происхождение. В Яблочный Спас, который наступит через несколько дней – 19 числа, можно употреблять рыбу.

По остальным дням разрешается питаться лишь крупой, фруктами и овощами.

Что нельзя делать в Успенский пост

Речь для постящихся идет не только о пищевых ограничениях, но и внутреннем очищении. В этот период необходимо уделить время молитвенным обращениям к Господу, а также принимать участие в богослужении. В многодневные посты также не проводят венчаний.

Священнослужители напоминают о запрете на гуляния, распитие алкоголя и другие вредные привычки и праздность.

Календарь питания на Успенский пост

В первые три дня недели по уставу допускаются фрукты – как свежие, так и сухие, а также овощи с невареной пищей. Вторник и четверг – время вареной еды, однако без употребления масла. В выходные же дозволяется немного вина с блюдами на растительном масле.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем церковных праздников на 2021-й год.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

США готовятся проучить Польшу с помощью американской армии

Американцы крайне недовольны новым законом в стране о СМИ

Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ

Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей