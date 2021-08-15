Быстро и просто: как отмыть кастрюлю от гари

Быстро и просто: как отмыть кастрюлю от гари
Steve Taylor/www.globallookpress.com
Потребуется всего лишь вода и лимон

Каждая хозяйка приходит в расстройство, завидев пригоревшую кастрюлю, которая осталась стоять на включенной плите. Часто многие, почуяв запах гари, незамедлительно отправляют испорченную емкость в мусоропровод. 

Несколько дней в квартире не избавиться от запаха гари, а мытье кастрюли занимает несколько дней. Однако существует простой способ отмыть предмет из нержавейки. Для этого потребуется лимонный сок с водой – эта смесь позволит удалить пригоревший налет и нейтрализовать беспокоящий домашних запах.

Не стоит долго стоять над новой испорченной кастрюлей и лить слезы: многое в этом мире можно спасти. Важно лишь позаботиться о собственной внимательности, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с подобными проблемами. А для того, чтобы качественно очистить предмет, потребуется эффективное средство.

Прежде всего, нарежьте дольками два лимона. Порядок произвольный: нарезайте так, как вам нравится. Положите на дно емкости, чтобы дольки закрыли пригоревшее дно.

Далее добавьте немного воды – вовсе необязательно заливать полностью лимоны, все равно они всплывут на поверхность. Затем включите плиту.

Доведите воду до кипения. Когда содержимое емкости остынет, слейте ее. Лимоны вам уже точно не понадобятся, их можно выкинуть. Все, что может остаться на дне – коричневатый слой. Его можно с легкостью вычистить кухонной щеткой.

Теперь сполосните кастрюлю несколько раз в воде. Она будет как новенькая. Такой метод весьма прост и гораздо удобнее, чем долгая и нудная терка железной губкой, которая неизменно приводит к микротравмам на ладонях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как легко очистить ванну от налета.

Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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