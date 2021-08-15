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В августе капуста уже почти созрела. Однако есть немало вредителей, которые с удовольствием лакомятся плодами, что может испортить урожай. Чтобы защитить посадки от насекомых, нужно за ними хорошенько ухаживать.
Одним из самых эффективных способов защиты от капустной мухи считается сельдерей. Нужно два килограмма стеблей порубить, положить в кастрюлю, залить пятью литрами воды и поставить на огонь. Варить 30 минут. После чего смесь должна охладиться. Поливать нужно так: два литра настоя разбавить пятью литрами воды, добавить половину столовой ложки мыла и 50 мл молока. Кочаны обильно опрыскивать уже готовым раствором.
Другим средством может стать настой из популярной приправы против слизней. Для этого нужно 100 гр острого перца измельчить, залить двумя литрами воды и дать настояться. Через 48 часов процедить. Стакан смеси разбавить в 10 литрах воды, добавить столовую ложку мыла. Получившимся раствором обработать кочаны.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить капусту в августе, чтобы кочан вырос крупным.
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