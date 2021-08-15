Как защитить капусту от вредителей: народные средства

Как защитить капусту от вредителей: народные средства
Фото: Bernd Wüstneck/ZB//www.globallookpress.com
Уберечь кочаны от мух и слизней можно с помощью простых ингредиентов

В августе капуста уже почти созрела. Однако есть немало вредителей, которые с удовольствием лакомятся плодами, что может испортить урожай. Чтобы защитить посадки от насекомых, нужно за ними хорошенько ухаживать.

Народные средства для борьбы с капустными вредителями 

Одним из самых эффективных способов защиты от капустной мухи считается сельдерей. Нужно два килограмма стеблей порубить, положить в кастрюлю, залить пятью литрами воды и поставить на огонь. Варить 30 минут. После чего смесь должна охладиться. Поливать нужно так: два литра настоя разбавить пятью литрами воды, добавить половину столовой ложки мыла и 50 мл молока. Кочаны обильно опрыскивать уже готовым раствором. 

Другим средством может стать настой из популярной приправы против слизней. Для этого нужно 100 гр острого перца измельчить, залить двумя литрами воды и дать настояться. Через 48 часов процедить. Стакан смеси разбавить в 10 литрах воды, добавить столовую ложку мыла. Получившимся раствором обработать кочаны. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить капусту в августе, чтобы кочан вырос крупным. 

Полина ИВАНОВА

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