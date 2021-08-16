В некоторых регионах могут ввести графики подачи пресной воды

Жители Украины в ближайшее время могут столкнуться с острой нехваткой питьевой воды. Такое предостережение высказал исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов.

По его словам, в некоторых городах страны в ближайшее время могут ввести режим подачи воды по строгому графику, поскольку состояние городского водопровода оставляет желать лучшего.

"Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране", – приводит его слова РИА "Новости", сказанные в эфире телеканала "Украина 24".

Несмиянов заявил, что очистные сооружения устарели, и если в стране никто и дальше не будет предпринимать действий для решения этой проблемы, то жителям будет легче уехать из Украины, чем ждать, когда все восстановят.

"У нас просто кошмар! Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота", – заявил он.

Сейчас и без того ситуация с водой безрадостная. Он напомнил о недавнем отчете Госпродпотребслужбы, в котором сообщалось, что в некоторых регионах страны пресная вода на 90% не соответствует нормам.

До этого похожее мнение высказывал председатель Государственной экологической инспекции на Украине Андрей Малеванный. Он отметил, что стране придется закупать воду из за рубежа через 30 лет, если никто не обратит внимание на ситуацию с экологией.

Проблема дефицита пресной воды наблюдалась и Крыму, однако спровоцирована она была украинскими властями после присоединения полуострова к России. Многие жители региона получали к ней доступ по строгому графику. Сейчас после проливных июньских дождей на юге страны крымские водохранилища оказались практически полностью заполнены, вода подается в прежнем режиме.