Смерть мэра Кривого Рога: видео с камер наблюдения подтверждает одну из версий следствия

Доклад по делу о гибели оппозиционного политика представят лично Зеленскому

У следствия есть только три версии обстоятельств смерти мэра украинского города Кривой Рог Константина Павлова. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел страны Артем Шевченко.

"Это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием – так бывает",

– пояснил Шевченко в эфире телеканала "Украина 24", подчеркнув, что до результатов экспертизы говорить о наиболее вероятной причине гибели чиновника не представляется возможным.

Между тем в Сети появились видеокадры, на которых, предположительно, запечатлены последние минуты жизни и момент смерти Павлова. Кадры распространил телеграм-канал "Инсайдер" с пометкой, что запись была сделана видеокамерой наблюдения, установленной в доме погибшего. Отмечается, что настройки даты и времени на камере сбиты.

На кадрах видно, как мужчина нервно расхаживает по дому с оружием в руках. В какой-то момент пишет что-то в телефоне, долго молча сидит, а потом стреляет сам в себя.

Первые официальные данные следствия должны быть озвучены в понедельник, 16 августа. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в "Фейсбуке", что взял дело под личный контроль и ждет с докладом руководство правоохранительных органов.

Тело главы Кривого Рога было обнаружено накануне в доме чиновника в селе Вольное Днепропетровской области. Он представлял партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Возбуждено уголовное дело.