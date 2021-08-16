Американские военные открыли огонь в аэропорту Кабула

Местные жители массово пытаются убежать из страны

Военные из США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула. Это произошло после того, как толпа афганцев выбежала на взлетно-посадочную полосу, передает информагентство AFP.

Как уточняет РИА "Новости", в результате инцидента погибли несколько человек. Точное число жертв неизвестно.

Ранее местные СМИ сообщили, что в афганском аэропорту начался настоящий хаос. Люди в панике пытаются покинуть страну после новости о наступлении талибов на крупные города. Коммерческие рейсы временно отменены. 

Напомним, в воскресенье, 15 августа, глава Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Боевики вошли в Кабул и заняли президентский дворец, позже объявив об окончании 20-летней войны в Афганистане. 

Источник: AFP ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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