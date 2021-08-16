Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Военные из США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула. Это произошло после того, как толпа афганцев выбежала на взлетно-посадочную полосу, передает информагентство AFP.
Как уточняет РИА "Новости", в результате инцидента погибли несколько человек. Точное число жертв неизвестно.
Ранее местные СМИ сообщили, что в афганском аэропорту начался настоящий хаос. Люди в панике пытаются покинуть страну после новости о наступлении талибов на крупные города. Коммерческие рейсы временно отменены.
Напомним, в воскресенье, 15 августа, глава Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Боевики вошли в Кабул и заняли президентский дворец, позже объявив об окончании 20-летней войны в Афганистане.
Правительство Меркель допустило серьезный промах, утверждает оппозиция
Решение по "Северному потоку-2" больно ударило по обеим странам