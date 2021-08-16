Насладиться погожими днями можно до конца недели

Представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что вся Россия попала под влияние аномального тепла. Слова специалиста приводит РИА "Новости".

По словам метеоролога, в понедельник в Центральной части России столбик термометра поднимется до отметки в +25-28˚C. Во вторник и среду ожидается до +29˚C.

Во второй половине недели сохранится теплая погода, однако будет более облачно.

Вильфанд отметил, что вся прогностическая карта окрашена в красный цвет, что указывает на превышающую норму температуру воздуха.

Роман Менделеевич добавил – самые высокие аномалии будут наблюдаться на востоке Европейской территории России, в Приволжье, а также на востоке Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, передает телеканал "360".