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Представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что вся Россия попала под влияние аномального тепла. Слова специалиста приводит РИА "Новости".
По словам метеоролога, в понедельник в Центральной части России столбик термометра поднимется до отметки в +25-28˚C. Во вторник и среду ожидается до +29˚C.
Во второй половине недели сохранится теплая погода, однако будет более облачно.
Вильфанд отметил, что вся прогностическая карта окрашена в красный цвет, что указывает на превышающую норму температуру воздуха.
Роман Менделеевич добавил – самые высокие аномалии будут наблюдаться на востоке Европейской территории России, в Приволжье, а также на востоке Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, передает телеканал "360".
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