Беженцы начали падать с летящих из Кабула забитых самолетов - видео

Беженцы начали падать с летящих из Кабула забитых самолетов - видео
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Тела афганцев приземлились прямо на крыши жилых домов

Пытающиеся убежать из захваченного талибами* Афганистана местные жители устроили настоящих хаос в аэропорту Кабула. Люди изо всех сил пытаются проникнуть в самолеты, чтобы покинуть страну, однако и те, кому удается пробраться на борт, не получают гарантированного шанса на спасение.

По данным местных СМИ, люди летят в забитых самолетах даже стоя. Мест катастрофически не хватает. И, как сообщает Aśvaka News Agency, некоторых беженцев даже выкидывают на лету из воздушного судна. Кадры с падающими телами людей появились на странице издания в "Твиттере". Все покинувшие самолет приземлились прямо на крыши жилых домов.

По другим данным, беженцы упали, поскольку пытались улететь из Афганистана, зацепившись за шасси самолета – удержаться за него им не удалось.

В аэропорту Кабула уже погибло несколько человек. Американски солдаты были вынуждены открыть предупредительный огонь по толпе. 

После захвата афганской столицы весь контроль за территорией страны установился за талибами*. Как сообщили в российском МИД, боевики взяли посольство России в Кабуле под охрану, решается вопрос об эвакуации сотрудников. 

*запрещенная в России организация
Источник: Aśvaka News Agency ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость283783
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Кошмар конечно,только в самолетах люди не едут,а летят.
Гость297498
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какой кошмар!
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