Пытающиеся убежать из захваченного талибами* Афганистана местные жители устроили настоящих хаос в аэропорту Кабула. Люди изо всех сил пытаются проникнуть в самолеты, чтобы покинуть страну, однако и те, кому удается пробраться на борт, не получают гарантированного шанса на спасение.

По данным местных СМИ, люди летят в забитых самолетах даже стоя. Мест катастрофически не хватает. И, как сообщает Aśvaka News Agency, некоторых беженцев даже выкидывают на лету из воздушного судна. Кадры с падающими телами людей появились на странице издания в "Твиттере". Все покинувшие самолет приземлились прямо на крыши жилых домов.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj