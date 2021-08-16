Собянин представил главные находки археологов в столице

За последние 10 лет в Москве обнаружили 60 тысяч ценных артефактов

Москва – настоящая кладовая для археологов. Специалисты ведут изыскательские работы в столице уже более 200 лет, а находок меньше не становится. Только за последние 10 лет московские археологи обнаружили порядка 60 тыс. ценных артефактов. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что работать историкам и археологам в столице не просто: вести раскопки в центре возможно, лишь когда там идут плановые строительные мероприятия. Но уж если какая-то стройка запланирована, то первыми на место отправляются археологи с лопатами и метелками, и только с их разрешения туда допускается тяжелая техника. Это, конечно, замедляет процесс строительства, зато дает уверенность, что никакие ценные вещи не погибнут.

Так, уникальный клад был обнаружен во время реконструкции в Зарядье: в разных сосудах там были найдены серебряные монеты XV-XVII в.в. общим весом более 20 кг. Там же на глаза ученых попалась уникальная берестяная грамота: частное письмо, написанное разборчивым почерком.

Все находки археологов, представляющие культурную и историческую ценность, передаются в Музей Москвы. Часть из них представлена посетителям, но более полную экспозицию можно увидеть на виртуальной выставке Мосгорнаследия.

Кроме того, специалисты устраивают "археологические окна", чтобы показать современникам остатки древних мостовых, фундаментов домов. Например, на Хохловской площади можно увидеть фрагмент каменного основания стены Белого города XVI века. В общей сложности в Москве создано уже таких 26 археологических музеев под открытым небом, из них 16 – за последние 10 лет.

До конца 2021 года полевые работы развернутся в Москве на более чем 800 площадках, в том числе на территории Новодевичьего монастыря, на Сретенке, в усадьбе Измалково в ТиНАО. Это позволит больше узнать о нашей истории и передать более богатое культурное наследие потомкам.