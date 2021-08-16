Черный август-2021: с чем столкнулась Россия

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Страна перенесла тяжелейшие события

Последние две недели оказались крайне негативными для России, для кого-то – разрушительными и губительными. Ко второй неделе августа страна столкнулась с рекордной смертностью от коронавируса, беспрецедентным масштабом природных пожаров, уровнем осадков и потопами в южных регионах. Еще одним сюрпризом стало подорожание основных продуктов питания и строительных материалов.

"Черный август" во всей красе: с 12 по 14 августа от последствий ковида скончались свыше 2400 человек по стране. Покупательская способность сокращается, цены на продукты взлетают и парят где-то за пределами видимости, а люди еще больше тревожатся о том, что будет завтра. 

Рекордная смертность

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Август 2021 года побил рекорд суточной смертности. 12 числа инфекция выкосила 808 человек, 13 и 14 – 815 и 819. До этого антирекорд был зафиксирован четыре раза подряд по 799 человек – 11 августа и еще тря дня в июле. В середине предыдущего месяца оказалось, что во многих регионах избыточная смертность обогнала доковидные показатели на 70-80 процентов, пишет "Независимая газета".

Пожары 

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Накануне президент России сообщил, что масштаб обрушившейся природной стихии в ряде регионов носит беспрецедентный характер.  Попытки тушения можно заметить в районах 174 пожаров – это полтора миллиона гектаров. Однако в одной только Якутии огонь охватил уже 7 миллионов га. Людей эвакуируют, жилье догорает, животные уходят табором в небо.

Потопы

Фото: pixabay.com

Людей эвакуируют и на юге страны – подтоплены территории Новороссийска, Анапы и Ейска. Тысячи людей остались без электричества. За подсчет ущерба браться пока рано – ливни, по словам синоптиков, будут еще продолжаться. 

Рост цен на продукты

Как отмечает источник, официальные сводки сообщают о прекращении роста цен на "борщевой набор". Минсельхоз даже пообещал снизить цены на овощи, которые входят в этот перечень. Правда, никто не учитывает ни сметану, ни мясо. С начала текущего года морковь повысилась в цене на 100 процентов, капуста – на 97, картофель на 45%.

Обесценивание рубля

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Продолжается сокращение покупательской способности рубля. Как считают эксперты, резкое повышение ставки ЦБ лишь увеличит спекулятивный интерес к валюте – если ситуация не утрясется, рынок будет сильно расшатан.

Источник: Независимая газета ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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